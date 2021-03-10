Doğa Bekleriz'den maskeli kostüm - Son Dakika

Doğa Bekleriz'den maskeli kostüm

10.03.2021 10:00

Doğa Bekleriz'den maskeli kostüm "Maske aksesuar değil" dedi, farkındalık için maskeden kostüm yaptı Eski manken, oyuncu ve sunucu Doğa Bekleriz, sunuculuğu yaptığı panelde maske kullanımına dikkat çekmek için maskelerden oluşan bir kostüm tasarladı.

Doğa Bekleriz'den maskeli kostüm

"Maske aksesuar değil" dedi, farkındalık için maskeden kostüm yaptı

Eski manken, oyuncu ve sunucu Doğa Bekleriz, sunuculuğu yaptığı panelde maske kullanımına dikkat çekmek için maskelerden oluşan bir kostüm tasarladı.

Doğa Bekleriz: "Maskeler birer aksesuar değildir"

ADANA - Eski manken, oyuncu ve sunucu Doğa Bekleriz, sunuculuğu yaptığı panelde maske kullanımına dikkat çekmek için maskelerden oluşan bir kostüm tasarladı. Tasarladığı kostüm panele katılanlar tarafından yoğun ilgi gördü. Bekleriz, maskelerin gerçek anlamını yitirip birer aksesuara dönüştüğünü buna dikkat çekmek istediklerini kaydederek, "Bir mesajımız, bir amacımız var. Maskeler birer aksesuar değildir" dedi.

Sunucu Doğa Bekleriz ve Duygu Zengin, hem düzenlediği hem de moderatörlüğünü yaptığı 'Önce Sağlık' panelinde maske kullanımına dikkat çekmek için tek kullanımlık maskelerden oluşan bir kostüm tasarladı. Pandemi ve sağlığın konuşulduğu panelde oldukça ilgi gören kostüm katılımcılardan tam not aldı.

"Maskelerin gerçek amacını unutup birer aksesuar misyonu yüklemeye başladık"

Kostümü taşıyan Doğa Bekleriz, pandemi döneminde insan hayatına ilişkin birçok rutinin değiştiğini ve yeni rutinlerin ortaya çıktığını söyleyerek, "Uyum süresinde de en çok zorlandığımız nokta maskelerdir. Maskelerin nasıl kullanılacağıyla ilgili birçok tartışmalar çıktı. Onun dışında maskeler bir süre sonra anlam ve önemini yitirdi. Hatta yeri geldi modacılar veya biz günlük hayatımızda elbiselerimize uydurmaya başladık. Desenli maskeler çıktı. Dolayısıyla burada maskelerin gerçek amacını unutup birer aksesuar misyonu yüklemeye başladık" diye konuştu.

İnsanoğlunun bu sürece alıştığını belirten Bekleriz, "Buradan yola çıkarak bende düşündüm ne yapılabilir diye. Şov dünyasından bazı isimler belirledik kafamızda, çok güzel bir kostüm vardı ihtişamlıydı ve bunu maskeye uyarlama fikri aklımıza geldi. ve dedik ki biz bunu maskeye uyarlayalım. Çünkü bir mesajımız ve bir amacımız var. Maskeler birer aksesuar değildir. Hayatımızda şov sahnesi değildir" dedi.

"Görenler, çok güzel ve ilginç olduğunu söylediler"

Panelin moderatörlüğünü yapan Duygu Zengin ise "Toplum sağlığına katkı koymak bir farkındalık oluşturmak amacıyla bir panel düzenledik. Maskelerden oluşan bir kostüm oluşturarak dikkati bu noktaya çekmeye çalıştık. Görenler, çok güzel ve ilginç olduğunu söylediler. Toplum sağlığına katkı koyduğumuz böyle dikkat çekici bir kostüm hazırladığımız için çok teşekkür ettiler bize. Umuyorum daha geniş kitlelere ve amacına ulaşır" şeklinde konuştu.

Doğa Bekleriz'den maskeli kostüm
Doğa Bekleriz'den maskeli kostüm
Doğa Bekleriz'den maskeli kostüm
Doğa Bekleriz'den maskeli kostüm
Doğa Bekleriz'den maskeli kostüm
Doğa Bekleriz'den maskeli kostüm

Doğa Bekleriz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Doğa Bekleriz'den maskeli kostüm - Son Dakika


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