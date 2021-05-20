Doğa benim öğretmenim - Son Dakika

Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Mehmetçik Ortaokulu, Teknofest için 'Geleceğin Engelli Aracı'nı yaptıktan sonra şimdi de eTwinning projesi ile doğayı korumak adına örnek bir çalışmaya imza attı.

Dünyayı kasıp, kavuran koronavirüs ile mücadelede sürdürülen uzaktan eğitimi fırsata çeviren Teknoloji ve Tasarım öğretmeni Pınar Polat, eTwinning kapsamında 7B sınıfından 6 öğrenci ile birlikte Yozgat, Zonguldak, Giresun, Şanlıurfa ve Gaziantep'ten 7 öğretmen ve ekipleriyle ortaklaşa gerçekleştirilen "Doğa benim öğretmenim" projesinde buluştu.

Yarınlara bırakacağımız miras

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında hazırlanan "doğa projesi" Türkiye'nin çeşitli illerinden 7 öğretmen ve yaklaşık 50 öğrenciyi buluşturdu. Erzurum Palandöken Mehmetçik Ortaokulu Teknoloji ve Tasarım öğretmeni Pınar Polat yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu proje doğayı daha iyi tanıyıp, yarınlara bırakacağımız mirasımız gibi nasıl koruyacağımızın farkındalığını oluşturmak için işbirlikçi çalışarak diğer şehirlerdeki ekip arkadaşlarımızla 'Doğa benim öğretmenim', diyerek taçlandırmak istedik. Projede ortaklarımız la fikir alışverişinde bulunduk. Tohum topları yapma, tohum topu saçma etkinliklerini yaptık. Öğrencilerimiz doğa için yaptığı tohum toplarını doğaya ile buluşturdu. Öğrencilerimiz tohum toplarına kendileri gibi baktı ve onların gelişimini gözlemleme fırsatına sahip oldu. Bu etkinliği yaparken öğretmen arkadaşlarım ve ben öğrencilerimize rehberlik ettik. Öğrencilerimiz de özgür bir birey oldular. Ayrıca farklı illerde okul takımları kurularak öğrencilerin birbirleriyle tanışma fırsatı buldu ve öğrencilerim bulunduğu bölgeyi araştırıp bir sunum hazırlayıp arkadaşlarına sundular. Bununla birlikte öğrencilerimiz Web 2 araçlarını kullanarak akrostiş şiir çalışması, resim çalışması, zihin haritası, kelime bulutu gibi etkinlikleri yapma imkanı buldular. Ayrıca güvenli İnternet hakkında bilgi edindiler. Projemiz sivil toplum bilinci, doğamızla ilgili sorunları çözebilme yeteneği ve takım çalışmasını bilincini kazandırdık" diye konuştu

Birinci olmuşlardı

Erzurum Palandöken Mehmetçik Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencileri, engelinden dolayı trafiğe çıkamayan ya da ergonomik bir aracı olmayan arkadaşlarının hayata katılımını kolaylaştırmak için proje geliştirmişti. Teknoloji ve Tasarım öğretmeni Pınar Polat yönetimindeki Emin Aksakal ve Çağan Orçun Çelik'in yaptığı 'Engelliler İçin Çok Fonksiyonlu Araba' isimli yeni nesil engelli yürüme aracı Teknofest'in 'insanlık yararına teknoloji, ulaşım' kategorisinde 1'inci olmuştu. - ERZURUM