Doğa Cadde'de Babalar Günü coşkusu
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Doğa Cadde AVM'de Babalar Günü coşkusu yaşandı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 05:44 Kaynak: İHA
Doğa Cadde AVM'de Babalar Günü
coşkusu yaşandı.
Özel gün dolayısıyla AVM tarafından hazırlanan etkinlikte AVM girişinde tüm babalar güllerle karşılandı.
Yapılan sürpriz karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen babalar AVM yönetimine teşekkür etti.
Babalar Günü nedeniyle bir açıklama yapan Doğa Cadde Genel Müdürü Cemile Gezer, "Şefkat ile dopdolu olan bir babanın, bizden belki de sakladığı dünyasını görebildik mi bilmiyorum. Bizim için gösterdiği fedakarlığı, sevgiyi, sabrı ve mesafeler ne kadar uzun olursa olsun sevgisini her zaman üzerimizde hissettiğimiz babalarımızı anlayabildik ve fark edebildik mi? Belki bizim için ve bize rağmen sakladıklarınızı, anlatamadıklarınızı bazen de bastırdığınız duygularınızı bize açabilseydiniz, sizlerin kıymetini büyüklüğünüzü daha mı erken anlayacaktık? Doğumdan ölüme kadar hayatımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız babalarımız, ağabeylerimiz, amcalarımız, dayılarımız, sevgililerimiz, oğullarımız, erkeklerimiz yuvalarımızın temel direkleri, kahramanlarımız, günün anlamı nedeniyle uzatılan bir gülü bile acaba bana mı diyecek kadar kendisini bizler için soyutlayanlarımız hepinizin önünde sonsuz saygı ve hürmet ile eğiliyor ve ellerinizden öpüyorum" diye konuştu. - MALATYA
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