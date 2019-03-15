Son Dakika Haberleri: Doğa Cadde'de 'Çarşı-Pazar' Günleri

Doğa Cadde'de 'Çarşı-Pazar' Günleri

37 dakika önce

Malatya Doğa Cadde Alışveriş Merkezinde açılan 'Çarşı-Pazar' yöresel ürünler fuarı ay sonuna kadar hizmet verecek.

Doğa Cadde'de 'Çarşı-Pazar' Günleri, System.String[]
Malatya Doğa Cadde Alışveriş Merkezinde açılan 'Çarşı-Pazar' yöresel ürünler fuarı ay sonuna kadar hizmet verecek.

Bir çok ilden yöresel ürünlerin yer aldığı fuarın açılışına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Doğa Cadde AVM Yöneticisi Cemile Gezer ile davetliler katıldı.

15-31 Mart tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuarda gıdadan, giyime, mobilyadan, hediyelik eşyaya kadar bir çok ürün bulunuyor. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:31 Kaynak: İHA

Uğur Polat, Abdullah Hacı, Malatya, Güncel
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