Son Dakika Haberleri: Doğa Cadde'den Sevgililer Günü Jesti

Doğa Cadde'den Sevgililer Günü Jesti

47 dakika önce

Malatya'da Doğa Cadde Alışveriş Merkezi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla gül dağıttı.

Doğa Cadde'den Sevgililer Günü Jesti, System.String[]
Malatya'da Doğa Cadde Alışveriş Merkezi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla gül dağıttı.

Sevgililer gününde her yıl olduğu gibi bu yılda sevenleri unutmayan Doğa Cadde Alışveriş Merkezi tarafından gül dağıtıldı. AVM önünden geçen vatandaşlara kırmızı gül takdim eden görevliler, 14 Şubat'ı kutladı.

Büyük ilgi gören gül dağıtımında Vatandaşlar AVM yönetimine teşekkür etti. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:21 Kaynak: İHA

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