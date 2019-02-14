Doğa Cadde'den Sevgililer Günü Jesti
47 dakika önce
Malatya'da Doğa Cadde Alışveriş Merkezi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla gül dağıttı.
Malatya
'da Doğa Cadde Alışveriş Merkezi, 14 Şubat Sevgililer Günü
dolayısıyla gül dağıttı.
Sevgililer gününde her yıl olduğu gibi bu yılda sevenleri unutmayan Doğa Cadde Alışveriş Merkezi tarafından gül dağıtıldı. AVM önünden geçen vatandaşlara kırmızı gül takdim eden görevliler, 14 Şubat'ı kutladı.
Büyük ilgi gören gül dağıtımında Vatandaşlar AVM yönetimine teşekkür etti. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:21 Kaynak: İHA
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