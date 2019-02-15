Son Dakika Haberleri: Doğa Cadde'den Sevgililer Günü Jesti

Doğa Cadde'den Sevgililer Günü Jesti

1 saat önce

Malatya'da Doğa Cadde Alışveriş Merkezi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla gül dağıttı.

Doğa Cadde'den Sevgililer Günü Jesti, System.String[]
Malatya'da Doğa Cadde Alışveriş Merkezi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla gül dağıttı.

Sevgililer gününde her yıl olduğu gibi bu yılda sevenleri unutmayan Doğa Cadde Alışveriş Merkezi tarafından gül dağıtıldı. AVM önünden geçen vatandaşlara kırmızı gül takdim eden görevliler, 14 Şubat'ı kutladı.

Büyük ilgi gören gül dağıtımında Vatandaşlar AVM yönetimine teşekkür etti.

Doğa Cadde AVM yöneticisi Cemile Gezer ise yağtığı açıklamada, "Sevginin bir yaşam boyu tüketmek değil, her nefeste yeniden başlamak istediğini ifade ederek "Kırmızı gülleri ve kalp biçimli kartları bir yana atıp bu sevgililer gününde beyaz güvercinler yollayın sevgiliye kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat, kar beyaz tüylerinde umut olsun" dedi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:01 Kaynak: İHA

Malatya, 14 Şubat, Sevgililer Günü, Güncel
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