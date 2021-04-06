Doğa da spor günleri gençlerden büyük ilgi gördü - Son Dakika

Doğa da spor günleri gençlerden büyük ilgi gördü

06.04.2021 12:26
Doğa da spor günleri gençlerden büyük ilgi gördü, System.String[]

Şehitkamil Belediyesi tarafından Gençlik Kampı'nda gerçekleştirilen 'Doğada Spor Günleri' gençlerden büyük ilgi görüyor.

Şehitkamil Belediyesi tarafından Gençlik Kampı'nda gerçekleştirilen 'Doğada Spor Günleri' gençlerden büyük ilgi görüyor. Katılımcı üniversiteli öğrencilerin takımlar halinde mücadele ettikleri paintball oyunu, en çok tercih edilen etkinlikler listesinde zirvede yer alıyor.

'Doğada Spor Günleri' etkinlikleri çerçevesinde liseli ve üniversiteli gençleri zipline, ip parkuru, pentatlon sahası, tırmanma duvarı, paintball, doğa yürüyüşü, beceri koordinasyon parkurları ve kamp ateşi aktivitelerinde misafir eden Şehitkamil Belediyesi, gençlerin sportif etkinliklerle pandemi kurallarına uygun bir şekilde sosyalleşebilmelerine büyük önem veriyor. Daha aktif, dinç, sağlıklı bir yaşam için tüm vatandaşları yaşam boyu spor faaliyetlerine davet eden Şehitkamil Belediyesi, 'Doğada Spor Günleri' etkinliklerine katılan vatandaşlara güneşli ve güzel havalarda kontenjanlarla sınırlandırılan gruplar halinde doğa ile iç içe olma imkanı sağlıyor.

Anne-çocuk kampları, baba-çocuk kampları, sporculara yönelik performans kampları, sağlık kampları ve gençlik kamplarıyla toplumun her kesimine hitap eden çalışmalar gerçekleştiren Şehitkamil Belediyesi, kurumlar arası iş birliğiyle yürüttüğü doğada spor temalı projeler, gençlik buluşmaları, heyecan düzeyi yüksek turnuvalar ve şenlikler ile gençlerin takdirini kazanıyor. Gaziantep Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen paintball etkinliğinde öğrencilerle bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, genç öğrencilerle yaptığı sohbetin ardından strateji ve adrenalin düzeyi bir hayli yüksek olan oyunu izledi.

"Spor hem sosyalleşme aracı hem de sağlığımız için çok değerli"

Spor faaliyetlerinin hem iyi bir sosyalleşme aracı olduğunu hem de gerçekleştirilen çalışmaların sağlık açısından çok değerli olduğunu ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu,"Spor hem önemli bir sosyalleşme aracı hem de sağlığımız için çok önemli ve değerli bir aktivite. Özelikle pandemi döneminde hareketsizliğin beraberinde getirdiği obezite sorunu başta olmak üzere birçok benzeri hastalığa karşı artık çok daha bilinçliyiz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi açık havada spor yapamaya teşvik ediyoruz. Artık mevsim şartları da bu etkinlikler için oldukça elverişli. Doğada Spor Günleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz aktiviteler özellikle üniversiteli öğrencilerimizden büyük ilgi görüyor. Biz de imkanlarımız ve tedbirler kapsamında olabildiğince onları misafir etmeye ve moral depolamalarına olanak sağlıyoruz. Faaliyetlere katılacak olan tüm çocuklarımıza ve gençlerimize iyi eğlenceler diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Doğa da spor günleri gençlerden büyük ilgi gördü
Doğa da spor günleri gençlerden büyük ilgi gördü
Doğa da spor günleri gençlerden büyük ilgi gördü
Doğa da spor günleri gençlerden büyük ilgi gördü

Şehitkamil, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Doğa da spor günleri gençlerden büyük ilgi gördü - Son Dakika Spor


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