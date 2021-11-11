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Kuşadası'nda 36 bin fidan toprakla buluştu - Son Dakika

Kuşadası'nda 36 bin fidan toprakla buluştu

11.11.2021 15:13
Kuşadası'nda 36 bin fidan toprakla buluştu

Çevre ve sürdürülebilirlik konularında farklı alanlarda hem kurumsal hem de çalışan gönüllülüğü temelinde çalışmalar yürüten Aras Kargo, Ege Orman Vakfı iş birliği ile Kuşadası-Yaylaköy mevkiinde 36 bin fidanlık orman oluşturdu.

Çevre ve sürdürülebilirlik konularında farklı alanlarda hem kurumsal hem de çalışan gönüllülüğü temelinde çalışmalar yürüten Aras Kargo, Ege Orman Vakfı iş birliği ile Kuşadası-Yaylaköy mevkiinde 36 bin fidanlık orman oluşturdu.

Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, Aras Kargo CFO'su Barbara Hagen ve genel müdür yardımcılarının yanı sıra Aras Kargo Ege Bölge Müdürlüğü çalışanları ve Ege Orman Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Yasemen Bilgili'nin katılımıyla düzenlenen törende fidanlar toprakla buluştu. Aras Kargo oluşturduğu 36 bin fidanlık Doğa Dostu Araslar Ormanı ile yıllık 14.796 ton CO2'ye eşit karbon salınımını denkleştirmiş oldu.

Aras Kargo, "Doğa Dostu Araslar" çatısı altında, ağaçlandırmadan çevre ve kıyı temizliğine, karbon ayak izinin azaltılması gibi farklı alanlarda sürdürülebilirlik vizyonu ile yürüttüğü çalışmaları yönetim ve çalışanlarının aktif katılımıyla yürütüyor. Bugüne kadar Türkiye'nin farklı bölgelerinde 140 binden fazla fidan dikimi gerçekleştiren Doğa Dostu Araslar, çalışanlar adına Ege Orman Vakfı'na bağışlanan 36 bin fidanın dikim töreni için 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde Kuşadası-Yaylaköy mevkiinde buluştu. Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını küresel hedefler doğrultusunda geliştirmek amacıyla yakın zamanda Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesini de imzalayan Aras Kargo Türkiye'nin orman örtüsünün geliştirilmesi için desteklediği faaliyetler kapsamında Ege Orman Vakfı iş birliği ile Doğa Dostu Araslar Ormanı oluşturdu. Yaz aylarında farklı bölgelerde meydana gelen orman yangınları sürecinde çalışanları adına Ege Orman Vakfı'na bağışlanan 36 bin fidanın dikim töreni ise Kasım ayında Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde gerçekleştirildi.

"ATTIĞIMIZ HER ADIMIN ARKA PLANINDA ÇEVRECİ YAKLAŞIMA YER VERİYORUZ"

Fidan dikim törenine şirket yöneticileri ve çalışanlarıyla birlikte katılan Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, "Geleceğe daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre bırakabilmemiz için iş dünyasının aktörlerinin üstlenmesi gereken sorumluluklar var. Bu bağlamda bizlere hem bireysel hem de kurumsal olarak düşen görevler her geçen gün çeşitleniyor. Aras Kargo olarak çevre ve sürdürülebilirlik konularında, Doğa Dostu Araslar platformu ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üst yönetimimizin öncülüğünde, 16 bin çalışanımızla el ele çevremiz, ülkemiz ve gezegenimiz için elimizden gelen en büyük desteği sunmak istiyoruz. Bu amaçla bugün gerçekleştirdiğimiz ağaçlandırma ve kıyı temizliği gibi kolektif faaliyetlerin yanı sıra hem farkındalık yaratmak hem de bu kapsamda büyük resmin içindeki katkımızı sürekli artırmayı hedefliyoruz. Günlük operasyonlarımızdan, teknoloji yatırımlarımıza ve büyüme hedeflerimize kadar attığımız her adımın arka planında bu çevreci yaklaşıma yer vermeye özen gösteriyoruz. Bu kapsamda 2011 yılında Türkiye'nin en geniş yüzde 100 elektrikli araç filosunu kurduk" dedi.

Karbon ayak izini azaltmaya yönelik girişimlerde bulunduklarını ifade eden Ayyarkın, "Operasyonel verimlilik ve enerji tasarrufu projelerimizle karbon ayak izimizi azaltma yönünde önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Kıyı temizliği çalışmalarımızla 4 tondan fazla atığın denizlerimize karışmasının önüne geçtik. Bunlar sadece son dönemde hayata geçirdiğimiz ya da destek olduğumuz projelerden bazıları. Bu amaçla sürdürdüğümüz çeşitli faaliyetleri küresel ilkelerle uyumlu hale getirmek amacıyla Birleşmiş Milletler'in Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni de imzaladık. Güzel Ege'mize ve ormanlarımıza küçük de olsa bir katkı sunduğumuz için son derece mutluyuz. Bu güzel organizasyon için Ege Orman Vakfı'na bugün bizimle birlikte olan tüm yöneticilerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"KARBON AYAK İZİNİ KÜÇÜLTMENİN EN GÜÇLÜ YOLLARINDAN BİRİ FİDAN DİKMEKTİR"

Ege Orman Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Yasemen Bilgili, Aydın Orman İşletme Müdürlüğü iş birliği ile ağaçlandırma alanında yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi. Bilgili, "Karbon ayak izini küçültmenin en güçlü yollarından biri fidan dikmektir. Atmosferdeki karbonu azaltma yöntemleri içinde maliyeti en düşük ve karbon tutma ömrü en yüksek olan seçenektir. Ormanlar, bitki örtüsünde, ağaçların dallarında, köklerinde ve toprakta büyük miktarlarda karbon depolayarak karbondioksit emisyonunu nötralize ederler. Dikilen her fidan o andan itibaren karbon tutmaya başlar ve "Doğa Dostu Araslar Ormanı"da uzun ömrü boyunca bunu yapmaya devam edecektir. İklim krizi, günlük hayatımızda hepimizin hissettiği ve bedelini ödediğimiz bir gerçek. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için orman ekosistem hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin gerçekleştirilmesine verdiğiniz desteğe teşekkür ederiz" dedi.


Kuşadası'nda 36 bin fidan toprakla buluştu
Kuşadası'nda 36 bin fidan toprakla buluştu
Kuşadası'nda 36 bin fidan toprakla buluştu

Ege Orman Vakfı, Kuşadası, Karbon, Ege, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kuşadası'nda 36 bin fidan toprakla buluştu - Son Dakika


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