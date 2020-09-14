Doğa dostu iş birliği: 20 bin pet şişe ipliğe dönüştü, 265 bin litre su tasarrufu yapıldı - Son Dakika

Doğa dostu iş birliği: 20 bin pet şişe ipliğe dönüştü, 265 bin litre su tasarrufu yapıldı

Sürdürülebilirlik, moda dünyasında her geçen gün daha çok öne çıkan bir gündem olurken ekolojik ve doğa dostu koleksiyonların sayısı da artıyor.

Doğa dostu iş birliği: 20 bin pet şişe ipliğe dönüştü, 265 bin litre su tasarrufu yapıldı, System.String[]

Sürdürülebilirlik, moda dünyasında her geçen gün daha çok öne çıkan bir gündem olurken ekolojik ve doğa dostu koleksiyonların sayısı da artıyor. Bu kapsamda, Lee Cooper ve Boyner doğa dostu iş birliğine imza attı ve koleksiyon 20 bin adet pet şişenin ipliğe dönüştürülmesiyle tasarlandı.

Boyner, Lee Cooper ile sürdürülebilir geleceğe katkı sağlayan ve sürdürülebilir moda alanını genişleten yeni bir iş birliğine imza attığını duyurdu. Lee Cooper'ın repreve iplik kullanarak ve daha az su tüketimi ile oluşturduğu doğa dostu kapsül koleksiyon, yalnızca Boyner mağazalarında ve internet adresinde müşterilerle buluşmaya başladı. Koleksiyonun üretim aşamasında 20 bin adet pet şişe kullanıldığı, 264 bin litre su tasarrufu yapıldığı ve karbondioksit salınımında 33 bin 400 kg azalma sağlandığı bildirildi. Koleksiyondaki ürünler arasında; kadın, erkek ve çocuklar için denim pantolon, denim ceket, şort, tişört gibi seçeneklerin yer aldığı açıklanırken; Boyner, LiveWell çatısı altında organik tekstilden vegan ürünlere,  hayvanlar üstünde test edilmemiş kozmetik ürünlerinden doğa dostu ürünlere yaşama değer katacak birçok ürünü müşterileri ile buluşturmaya devam edeceğini duyurdu.

YÜZDE 45 DAHA AZ ENERJİ TÜKETİMİ

Yapılan açıklamada, "Doğanın ekolojik dengesine zarar veren plastik atıkların geri dönüşüm işlemiyle elde edilen "repreve" iplikleri, Lee Cooper'ın Boyner için hazırladığı doğa dostu ürünlerde yeniden hayat buldu. Kapsül koleksiyon üretiminde konvansiyonel polyester malzeme yerine "repreve" ipliklerin kullanılması, sürdürülebilir üretim açısından çarpıcı sonuçları ortaya çıkardı. Yaklaşık 20 bin adet pet şişenin "repreve" bir içeriğe dönüştürülmesiyle hazırlanan koleksiyonun üretim aşamasında, yüzde 45 daha az enerji ve yüzde 20 daha az su tüketimi yapıldı. Gaz emisyonu ise yüzde 30 azaldı. Koleksiyonda yer alan tişörtler ise organik pamuktan üretildi" ifadeleri yer aldı.

ÇEVRECİ, ETİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR MODA ANLAYIŞININ ÖRNEĞİ

Tüketicilerle buluşan doğa dostu koleksiyon hakkında açıklamalarda bulunan Boyner Büyük Mağazacılık CEO'su Eren Çamurdan, koleksiyonun çevreci, etik ve sürdürülebilir moda anlayışının çok güzel bir örneği olduğuna dikkat çekti.

Çamurdan, "Doğanın ve çevrenin gelecek nesillere korunarak bırakılması konusunda sorumluluğumuzun farkındayız. İşimize bu sorumluluk çerçevesinde yön veriyoruz. Moda dünyasının dinamikleri doğa, çevre ve sürdürülebilirlik odaklı bir şekilde değişiyor. Son yıllarda moda gündemine yön veren bu konular, özellikle içinde bulunduğumuz pandemi süreciyle daha çok önem kazandı. İş ve sosyal yaşamımızı derinden etkileyen Covid-19, sadece tüketim alışkanlıklarını değil, üretim alışkanlıklarını da sorgulamaya yönlendirdi. Tüketiciler, özellikle de gençler bu konuda daha bilinçli ve seçici davranarak doğaya karşı duyarlılığı olan markalara yöneliyor. Sakinlik ve sadelik temaları öne çıkarken, ekolojik ürünlere eğilim artıyor. Doğanın ve çevrenin gelecek nesillere korunarak bırakılması konusunda sorumluluğumuzun farkındayız" dedi.

"SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İŞ STRATEJİLERİMİZİN MERKEZİNİ KOYUYORUZ"

Sürdürülebilirlik konusunu iş stratejilerinin merkezlerine koyduklarına vurgu yapan Çamurdan, "Kullanılmayan tekstil ürünlerini geri dönüştürmek üzere 2014 yılında hayata geçirdiğimiz "İyiliğe Dönüştür" projemiz kapsamında şimdiye kadar 144,2 ton tekstil atığını geri dönüşüme kazandırdık. Şimdi de, sürdürülebilirlik alanında yaptığımız çalışmaları değerli iş ortağımız Lee Cooper ile farklı bir boyuta taşıyan, değerli bir projeyi hayata geçirdik. Çevreci, etik ve sürdürülebilir moda anlayışının çok güzel bir örneği olan, repreve ipliklerle hazırlanan denim koleksiyonunu tüketicilerle buluşturuyoruz. Koleksiyon doğa dostu bir anlayışla tasarlanmakla birlikte, son derece konforlu ve trend parçalardan oluşuyor. Bu koleksiyonun moda dünyasında sürdürülebilirlik akımına katkı sağlamasını diliyor, Lee Cooper'a iş birliğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hem Boyner özel markalarımızla hem de iş birliği yaptığımız markalarla sürdürülebilir moda alanını genişleten projelere imza atmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"DOĞA, SENEDE 180 MİLYON PET ŞİŞEDEN KURTULACAK"

Repreve iş birliğinden doğan özel dönüştürülmüş kumaşlarla senede yaklaşık 180 milyon pet şişe atığından çevreyi kurtardıklarını ifade eden Kipaş'ın Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz Lee Cooper X Boyner kapsül koleksiyonuyla ilgili şunları söyledi:

"Yaşadığımız bu zorlu günlerde sürdürülebilir yaşam tarzına ne kadar ihtiyacımız olduğunu çok daha net görmeye başladık. Bu yaşam tarzını desteklemek ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için Lee Cooper olarak tüm üretim ve satış stratejimizi sürdürülebilirlik temelinde kuruyoruz. Boyner ile hayata geçirdiğimiz bu proje ile doğa ve gelecek için en büyük tehdit olarak gösterilen plastik kirliliğinin önüne geçmek için bir ilham kaynağı olmayı hedefliyoruz. Doğada yaklaşık 400 yıl gibi uzun bir sürede yok olan pet şişeler, doğa ve çevre kirliliğinin yanında deniz ve karadaki ekolojik hayatı yoğun bir şekilde etkilemeye başladı. Bu kirliliği döngüsel ekonomiye kazandırdığımız ve yeni bir moda akımı başlattığımız bu proje ile müşterilerimizin trend ve konforlu ürünleri satın alırken sosyal bilinçle yaklaşımlarını desteklemek istiyoruz. Kipaş ile Repreve iş birliğinden doğan bu özel dönüştürülmüş kumaşlarımızla senede yaklaşık 180 milyon pet şişe atığından çevremizi kurtarıyor ve doğamızı koruyoruz. Pet şişelerden dönüştürülmüş denimlerin yanı sıra organik pamuktan üretilmiş tişörtlerimizle Boyner ile birlikte tam sürdürülebilir bir koleksiyon sunmayı hedefledik. Sürdürülebilir projelerimizi daha da geliştirerek müşterilerimize daha temiz bir dünya bırakma yolunda yürüyoruz."


Lee Cooper, Enerji, Boyner, Moda, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 13:48 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Doğa dostu iş birliği: 20 bin pet şişe ipliğe dönüştü, 265 bin litre su tasarrufu yapıldı - Son Dakika

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