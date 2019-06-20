"Doğa dostu kendin yap kitleri" Edremit'te üretiliyor

Temiz Gelecek Derneği (TEGEL) öncülüğünde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programınca uygulanan, Küresel Çevre Fonu (GEF) Küçük Destek Programı (SGP) tarafından finanse edilen "Doğa dostu kendin yap temizlik kitleri", Edremit ilçesinde üretilmeye başlandı.

Temiz Gelecek Derneği (TEGEL) öncülüğünde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programınca uygulanan, Küresel Çevre Fonu (GEF) Küçük Destek Programı (SGP) tarafından finanse edilen "Doğa dostu kendin yap temizlik kitleri", Edremit ilçesinde üretilmeye başlandı.

Kazdağları'nın eteklerinde kurulu bir botanik bahçesinde, TEGEL proje koordinatörü Zeynep İlhan tarafından herkesin evinde de hazırlayabileceği, çevre dostu temizlik malzemelerinin tanıtımı ve hazırlama şekilleri kadınlara anlatıldı.

Projede, yoğun kimyasallar içeren deterjanlar yerine doğaya zararı olmayan ve herkesin evinde hazırlayabileceği ürünlerin kullanımını yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

TEGEL tarafından, evlerde herkesin hazırlayabileceği çamaşır yıkama tozu, leke çıkarıcı ve krem temizlik ürünlerinin kitlerini hazırlamaları için anlaşılan köy kadınlarının aile bütçelerine katkı sağlaması hedefleniyor.

İlhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kitler için bazı ham maddeleri kullandıklarını söyledi.

Proje koordinatörü İlhan, şunları kaydetti:

"Birincisi, sodyum bikarbonat hani bu hep bildiğimiz, karbonat diye söylediğimiz evlerimizde kullandığımız malzeme. Bunun yanına yine aynı miktarda çamaşır sodası ve sabun tozu ekleyerek karıştırırsanız mesela çamaşır yıkama tozunu elde edebilirsiniz. Bunun yanında çamaşırlarınızdaki lekeleri çıkartmak için aynı oranlarda yani bire bir oranda, Arap sabunu ve gliserin karıştırabilirsiniz. O karışımı da çamaşırlarındaki lekelere önceden sürüp, daha sonra çamaşır makinesinde yıkadığınız takdirde lekeler de çıkacaktır. Üçüncü ürün ise krem temizleyici. Bu krem temizleyiciyle banyolarınızı, yüzeyleri, lavaboları temizlemeniz mümkün. Bunu da nasıl hazırlıyoruz? Bir bardak sodyum bikarbonat yani ev karbonatına iki yemek kaşığı Arap sabunu ekleyerek macun kıvamına getirene kadar kaşıkla karıştırıyorsunuz. Yüzey temizleyicisini de böyle hazırlayabilirsiniz. Bununla evlerinizde yüzeyleri, banyoları, fayansları temizleyebiliyorsunuz."

"Girişimci kadınlara gelir kapısı açılacak"

TEGEL olarak, Çanakkale Nusratlı köyü kadınları ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programınca uygulanan, Küresel Çevre Fonu tarafından finanse edilen bir proje yürüttüklerini aktardı.

Proje kapsamında kendin yap kitlerini Nusratlı'daki üretici kadınların hazırlayacağını aktaran İlhan, şöyle konuştu:

"Sizin için tasarladığımız kendin yap kitleri, onlar tarafından hazırladıktan sonra atölyelerimize ve sunumlarımıza katılan kişiler tarafından test edilecek ve kullanıcı görüşleri doğrultusunda pazara sunulmaya hazır ürün tasarımımız tamamlanmış olacak. Aynı zamanda da bu sayede Nusratlı'daki girişimci kadınlara gelir kapısı açılacak. Ürünlerimiz hazır olduğunda da değişik satış noktalarında raflarda yerlerini bulacaklar. Böylelikle doğa dostu temizlik ürünlerini evde kendinizin de yapabileceğinizi deneyimlemiş olacaksınız.

Doğa dostu kendin yap temizlik kitleri, en az marketlerde bulabileceğiniz petrokimyasal temizlik malzemeleri kadar yeterli temizlik ve hijyeni sağlıyorlar. Bunun yanında tabii ki çevreye zarar vermiyorlar. Bu nedenle de TEGEL olarak tercih edilmelerini istiyoruz. Bunun daha fazla farkındalık oluşturulması ve insanlar tarafından tercih edilmesi için de bugün yaptığımız gibi atölyeler düzenliyoruz. Düzenleyeceğimiz bu atölyeleri özellikle Kazdağları bölgesinde, Edremit, Burhaniye, Küçükkuyu'da yani Edremit Körfezi bölgesinde gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda da birkaç etkinliğimizi İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Böylelikle bütün Türkiye'de kullanılabilecek temizlik ürünlerine yani çevreye zarar vermeyen temizlik ürünlerine ulaşılabilirliği artırmak istiyoruz. Bu konuda insanların bunları evde yapabileceklerini onlara göstermek istiyoruz."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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