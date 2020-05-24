Doğa dostu muhtar yetiştirdiği keklikleri doğaya salıyor - Son Dakika

ADIYAMAN'ın Besni ilçesindeki Beşyol Köyü Muhtarı Hasan Günaydın, kuluçka makinesinde yetiştirdiği keklikleri, doğaya salarak, tarım arazilerine zarar veren haşerelerle mücadele ediyor.

Beşyol Köyü Muhtarı Hasan Günaydın, satın aldığı kuluçka makinesinde yetiştirdiği keklikleri, doğaya salıyor. Çiftçilik yapan Günaydın, bitkilere zarar veren haşere sayısını azaltmak için 23 günde bir dünyaya gelen keklikleri, doğaya bırakıyor. Keklik ve yumurtalara büyük talep olmasına rağmen satmadığını belirten Günaydın, amacının çiftçilere destek vermek olduğunu söyledi.

'KEKLİK ÇİFTÇİNİN EN BÜYÜK DOSTUDUR'

Hasan Günaydın, şunları söyledi:

"Yumurtalarımızı alıp makinemize koyuyoruz ve 23 günde bu yumurtalar keklik çıkarıyor. Keklikler çıkınca besleme kafesine alıyoruz. Üç hafta da orada kalıp besleniyor. Derecelidir ve kekliğin yemi, suyu içinde. Büyüdükten sonra çiftçiye destek olması için doğaya salıyorum. Bıraktığımız yerlerde kımıl dediğimiz haşere var ve keklikler o haşereleri temizliyor. Tarım arazisinde çiftçinin en güzel ve en büyük dostu kekliktir. Kendi köyümde avlanmayı da yasak ettim ve köye yabancı kimseyi bırakmıyorum. Keklikleri bıraktığımız yerlerde kımıl dediğimiz haşere asla bulunmaz. Bu yıl tarlalarımızda ilaçlama dahi yapmadık, çünkü keliklerin sayesinde kımıl da yok. Keklik o kımılları temizliyor. Kekliklerim 40 veya 50 yumurta yapıyor. Başka bir amaçla keklik beslemiyorum. Para ile satma olayı kesinlikle yok. Kimseye bir tane yumurta dahi vermem. Besler, büyütür ve araziye bırakırım. Sadece çiftçiye destek olması için bu keklikleri besliyorum ve doğaya bırakıyorum. Umarım avcılar keklikleri vurmazlar."