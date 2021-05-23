Doğa gezisinde bulduğu taş 45 milyon yıllık fosil çıktı - Son Dakika

Doğa gezisinde bulduğu taş 45 milyon yıllık fosil çıktı

23.05.2021 17:00

Doğa gezisinde bulduğu taş 45 milyon yıllık fosil çıktı Karabük'te bir vatandaş, doğa gezisi sırasında bulduğu taşın 45 milyon yıllık bir fosil olduğunu öğrendi.

Doğa gezisinde bulduğu taş 45 milyon yıllık fosil çıktı

KARABÜK - Karabük'te bir vatandaş, doğa gezisi sırasında bulduğu taşın 45 milyon yıllık bir fosil olduğunu öğrendi.

Karabük'te Ramazan Bostancı isimli vatandaş, doğa gezisi sırasında bulduğu taş için araştırma başlattı. Paleontologlar ile görüşen Bostancı, bulduğu taşın 45 milyon yıllık "deniz tarağı" olduğunu öğrendi. Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Ramazan Bostancı, "Bu fosil taşını doğa gezisi esnasında bulduk. Çok ilginç geldi bize. Bu taş ile ilgili yaptığım kısa araştırmada bunun bir deniz tarağına ait 45 milyon yıllık fosil taşı olduğu söylendi. Görüştüğüm bir paleontolog bunun çok değerli bir taş olduğundan bahsetti. Deniz olmayan bir Karabük'te böyle bir deniz canlısına rastlamanın tarihe ve geçmişe ışık tuttuğunu düşünüyorum. Bunun için değeri benim açımdan çok yüksek. O yüzden buldum ve muhafaza ediyorum" diye konuştu.

Paleontologların bulduğu taşın Anadolu'daki Tetris Okyanusu'ndan kalma kalıntılardan fosil olduğunu ifade ettiklerini anlatan Bostancı, fosili çok iyi muhafaza etmesi gerektiğini aktardıklarını söyledi. Fosil bilgisini öğrendikten sonra heyecanlandığını dile getiren Bostancı, "Tahmini 45 milyon yıllık olduğunu söylediler. Erken obdivisyen dönemine ait olduğu söylenen eklem bacaklı ve kabuklu deniz canlıları olduğu söyleniyor. Karaya çıkış dönemi olduğundan bahsediyorlar. İnsan oğlu daha dünyada yokken. Şu anda vitrinimizi süsleyecek. Gerçekten bizim içim manevi değeri yüksek bir taş. Karabük'te böyle bir şeyin bulunması çok değerli" dedi.

Doğa gezisinde bulduğu taş 45 milyon yıllık fosil çıktı
Doğa gezisinde bulduğu taş 45 milyon yıllık fosil çıktı
Doğa gezisinde bulduğu taş 45 milyon yıllık fosil çıktı
Doğa gezisinde bulduğu taş 45 milyon yıllık fosil çıktı

İhlas Haber Ajansı, Bostancı, Karabük, Fosil, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Doğa gezisinde bulduğu taş 45 milyon yıllık fosil çıktı - Son Dakika


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