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Doğa gezisinde kaybolan iki kişi kurtarıldı - Son Dakika

Doğa gezisinde kaybolan iki kişi kurtarıldı

07.11.2021 19:49
Doğa gezisinde kaybolan iki kişi kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kabak-Cennet Koyu arasında kaybolan iki yabancı uyruklu kişi kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kabak-Cennet Koyu arasında kaybolan iki yabancı uyruklu kişi kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Nadiia P. ve eşi Kabak-Cennet koyu arasında doğa yürüyüşüne çıktı. Yaklaşık iki saatlik yürüyüşlerinin ardından kaybolduklarını anlayan yabancı çift 112 acil yardım hattını arayıp kaybolduklarını bildirdi. Jandarma Arama Kurtarma ve 7 kişilik AFAD ekibi bölgeye giderek arama çalışmalarına başladı. Ekipler yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucunda kaybolan çifte ulaşarak, şahısları güvenli bölgeye ulaştırdı. Doğada kaybolan ve ekipler tarafından kurtarılan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(Murat Yalçın/İHA)

Doğa gezisinde kaybolan iki kişi kurtarıldı
Doğa gezisinde kaybolan iki kişi kurtarıldı
Doğa gezisinde kaybolan iki kişi kurtarıldı

112 Acil, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Doğa gezisinde kaybolan iki kişi kurtarıldı - Son Dakika


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