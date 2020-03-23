doğa gezisinde kaybolan mühendis bitkin halde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel doğa gezisinde kaybolan mühendis bitkin halde bulundu - Son Dakika

doğa gezisinde kaybolan mühendis bitkin halde bulundu

6 saat önce

Adana'nın Pozantı ilçesinde çıktığı orman gezisi sırasında kaybolan mühendis arama çalışmaları sonucu bulundu.

Adana'nın Pozantı ilçesinde çıktığı orman gezisi sırasında kaybolan mühendis arama çalışmaları sonucu bulundu.

İstanbul'dan ailesinin yaşadığı Adana'nın Pozantı ilçesindeki Kamışlı Mahallesi'ne dün gelen elektrik mühendisi Mehmet İnal (30), bölgedeki ormanlık alanda yürüyüşe çıktı.

Baba Hanifi İnal, cep telefonuyla görüşmesinde yarım saat sonra evde olacağını belirten oğlu Mehmet İnal'ın eve dönmemesi üzerine durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Jandarma ve AFAD ekipleri ormanda vatandaşların da katılımıyla arama çalışması başlattı.

Kayıp mühendis, 23 saat sonra arama çalışmalarına katılan ilçe belediyesi meclis üyesi Aziz Şen ve arkadaşları tarafından Köprübaşı Karaağaç mevkisinde bitkin halde bulundu.

Sağlık durumu iyi olan Mehmet İnal, daha sonra ailesiyle buluştu.

Baba Hanifi İnal, arama çalışmalarına katılan herkese teşekkür etti.

doğa gezisinde kaybolan mühendis bitkin halde bulundu

Mehmet İnal, Pozantı, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:14 Kaynak: AA

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