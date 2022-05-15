Doğa gezisine çıkan şahsı engerek yılanı ısırdı - Son Dakika
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Doğa gezisine çıkan şahsı engerek yılanı ısırdı

15.05.2022 16:00
Doğa gezisine çıkan şahsı engerek yılanı ısırdı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan şahsı engerek yılanı ısırdı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan şahsı engerek yılanı ısırdı.

Yüksekova ilçesine bağlı Bölük köyünün 3 bin 300 rakımlı Çatalkaya mezrasına bir grup arkadaş doğa gezisine çıktı. Doğa yürüyüşü için çıktıkları yüksek rakımlı tepede engerek yılanı tarafından ısırılan bir kişi için arkadaşları hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, uzun uğraşlar sonucu bölgeye ulaşmayı başardı. Yerde yatan vatandaşa müdahale eden ekipler, gerekli tedavileri uyguladıktan sonra ambulansa alarak hastaneye ulaştırdı. İsmi açıklanmayan doğaseverin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HAKKARİ

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112 Acil Çağrı, Yüksekova, Hakkari, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Doğa gezisine çıkan şahsı engerek yılanı ısırdı - Son Dakika


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