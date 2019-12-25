Doğa gönüllülerine teşekkür - Son Dakika
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Doğa gönüllülerine teşekkür

6 saat önce

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Doğal Olarak Yıldırım' temasıyla düzenlenen yürüyüşlere katılan doğaseverleri ağırladı.

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Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Doğal Olarak Yıldırım' temasıyla düzenlenen yürüyüşlere katılan doğaseverleri ağırladı.


Yıldırım Belediyesi tarafından, doğal, tarihsel, kültürel birçok unsuru bünyesinde barındıran ilçenin sırtını yasladığı Uludağ'da gizli kalmış eşsiz güzelliklerle buluşmak, spor yaparak ve temiz hava ile buluşarak sağlıklı, yaşam kalitesi yüksek bir hayata adım atmak ve doğaya bırakılan atıkları toplayarak hem çevre kirliliğinin önüne geçmek hem de tabiatın kirletilmesine karşı farkındalık oluşturmak için 'Doğal Olarak Yıldırım' sloganıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında gerçekleştirilen Zafer Yürüyüşü ile başlayan ve on ayrı parkurda düzenlenen yürüyüşlere öncülük eden Başkan Oktay Yılmaz, doğa sevdalıları ile bir araya geldi. Doğasever çevre gönüllülerini ağırlayan Yılmaz, hem tabiata olan duyarlılıkları hem de çevreye olan katkıları ve gelecek nesillere olan örnek davranışları için kendilerine teşekkür belgesi takdim etti. Yıldırım'da yeşilin bin bir tonunu içinde barındıran Cumalıkızık, Fidyekızık, Kaplıkaya, Zeyniler, Gürpınar, Balaban, Dağcılar Çeşmesi, Suyolu, Küreklidere Şelalesi ve Kent Ormanı'nın yanında Gürsu Belediyesi ile birlikte gerçekleştirilen Ericek bölgelerindeki parkurlarda düzenlenen yürüyüşlerde, yazın sonbahara, sonbaharın kışa yerini bırakmasına tanıklık edilirken, doğaya bırakılan atıklar da 'doğadaki tek izimiz ayak izimiz olsun' diyerek toplandı ve çevrenin korunmasına katkıda bulunuldu.


Yürüyüşler gerçekleştirilirken öncelikli hedefin Yıldırım'ın doğal güzelliklerinin tanıtımını yapmak ve vatandaşlarla paylaşmak olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bizim hedefimiz bu doğa yürüyüşlerini düzenlerken bilhassa Yıldırım'ın doğal güzelliklerini hemşehrilerimizle paylaşmak ve birlikte görmekti. Bu yürüyüşler vatandaşlarımız tarafından pek bilinmeyen parkurların ve tabiat harikalarının tanıtımına da önemli katkı verdi. Bu anlamda Zeyniler, Balaban, Fidyekızık ve tüm bölgelerin güzel mekanlar olduğuna birlikte şahitlik ettik. Bunun yanında duyarsız kişiler tarafından doğaya bırakılan atıkların temizliğini de yaparak çevrenin kirliliğinin önlenmesine dikkat çekmiş olduk. Bu bilincin uyandırılması ve yaygınlaşması önemli. Çünkü doğa ve yaşadığımız çevre bizlere geçmişimizin korunması gereken mirası, geleceğimizin emaneti. Bu konuda da bir farkındalığa imza atmış olduk" dedi.


Doğa yürüyüşlerini düzenlerken, Yıldırım Belediyesi olarak hayata geçirilecek Kızıklar Tarihi İpek Yolu projesi kapsamında ilçeye kazandırılacak sosyal yaşam alanlarında da inceleme yapma fırsatı bulduklarını dile getiren Yılmaz, "Yürüyüş düzenlediğimiz bölgelerde sosyal yaşam alanı olarak planladığımız Kızıklar Tarihi İpek Yolu projesini de hayata geçireceğiz. Gerçekleştirdiğimiz yürüyüşlerle de bu projenin uygulanması anlamında yerinde inceleme yapma fırsatı da bulmuş olduk. Geçtiğimiz hafta sonu 2019 yılının son yürüyüşünü gerçekleştirmiştik. İlkbahar aylarıyla birlikte yürüyüşlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA

Mehmet Melih Oktay, Oktay Yılmaz, Yıldırım, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:14 Kaynak: İHA
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