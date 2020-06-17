Doğa gönüllüsünün hayalet ağlarla örnek mücadelesi - Son Dakika

Konya'nın Sarayönü ilçesinde bir doğa gönüllüsü, birçok canlı türüne ev sahipliği yapan Beşgöz Gölü'ndeki kaçak balık ağlarını toplayarak imha ediyor.

Ağ ile avlanmanın yasak olduğu göle bırakılan hayalet ağlar, 230 bin metrekare yüzey alanı bulunan Beşgöz Gölü'nde yaşamını sürdüren kuş türlerine, su kaplumbağalarına ve balık türlerine zarar veriyor.



Kendisini gölü korumaya adayan doğa gönüllüsü Adem Yetkin, yasak olmasına rağmen göle atılan ağlarla uzun yıllardır savaştığını söyledi.



Neredeyse her gün sandalıyla göl kıyılarını ve sazlıkların kenarını tarayan Yetkin, bulduğu ağları gölden toplayarak imha ediyor.



Gölün barındırdığı canlıları korumak için ağlarla mücadele ettiğini belirten Yetkin, şunları kaydetti:

"Yasak olmasına rağmen insanlar daha çok balık avlayabilmek için göle ağ bırakıyor. Bilinçsiz avlanma da gölde yaşayan balık sayısını tehdit ediyor. Tehdit sadece balıklarla da kalmıyor. Bu ağlara takılan su kaplumbağaları, kara batak kuşları ve kurbağalar da ne yazıkki hayatını kaybediyor. Bu güzellikleri, kaynakları gelecek nesillerimize aktarabilmemiz için insanlarımızın daha duyarlı olması gerekiyor. Ne yazıkki kaybedilenin yeri tekrar doldurulamıyor."