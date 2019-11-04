Doğa harikası Borçka Karagöl

Türkiye'nin "saklı cennetleri" arasında gösterilen Artvin'in Borçka ilçesindeki Borçka Karagöl Tabiat Parkı, havaların soğumasının ardından yağan karla adeta "beyaz gelinliğini" giydi.

Bozulmamış doğası, yaşlı ormanları, bitki örtüsü, bahar ve yaz aylarında yeşilin, sonbaharda ise sarı, turuncu, kırmızı ve kahverenginin farklı tonlarını sergileyen, yürüyüş yolları ve kamp alanlarıyla doğa tutkunlarının vazgeçilmezi Borçka Karagöl Tabiat Parkı, ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.

Bu yıl yaklaşık 150 bin turistin ziyaret ettiği tabiat parkı, ilçe merkezine 27 kilometre mesafede yer alıyor. Bin 550 rakımlı alana ulaşmak için içinden geçilen vadideki sonbahar renkleri, bir noktadan sonra yerini tamamen kar örtüsüne bırakıyor.

Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nın sonbahardaki güzelliğini görmek için bölgeye gelen ziyaretçiler, yer yer 30 santimetreyi bulan kar kalınlığı karşında şaşkına dönseler de beyaz örtüyle kaplı ormanlar ve Karagöl'ün keyfini çıkarıyor.

"Bizi adeta beyaz gelinliğiyle karşıladı"

Karadeniz gezisi kapsamında İzmir'den gelen Emre Karakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Borçka Karagöl'de sonbaharın güzelliğini beklerken kar sürpriziyle karşılaştıklarını söyledi.

Karagöl'ün beklediklerinden daha güzel olduğuna işaret eden Karakuş, "Biz sonbahar güzelliğini görmek için gelmiştik ama Karagöl bizi adeta beyaz gelinliğiyle karşıladı." ifadesini kullandı.

Karakuş, kar nedeniyle araçlarının yolda kaldığını belirterek, yaklaşık 6 kilometre yürüyerek Karagöl'e geldiklerini ama burada karşılaştıkları güzelliğin her şeye değdiğini aktardı.

Mevsimin ilk karıyla keyifli anlar geçirmek için eşiyle bölgeye gelen Bülent Kaya ise "Burası yılın her mevsimi ayrı güzel. Kışın da böyle güzel bir manzara var. Burası bizim için adeta bir cennet. Artvin'i ziyaret eden herkese buraya gelmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Serkan Nalbant da karı fırsat bilip eşiyle güzel bir gün geçirmek için geldiklerini kaydederek, "Buranın güzelliğini anlatmaya gerek yok. Türkiye'nin en güzel yerlerinden biri. Herkesi bekleriz. Yazı ayrı, kışı ayrı güzel." dedi.

"İlk kez kar görüyorum"

Antalya'dan gelen Hatice Nur Güven, bölgenin dillere destan sonbahar güzelliğini görmek amacıyla Karagöl'e geldiklerini anlattı.

Karşılaştıkları kar karşısında şaşkına döndüklerini dile getiren Güven, şöyle devam etti:

"Kara hazırlıklı değildik. Antalya'dan geldiğimiz için kıyafetlerimiz de karlı havaya uygun değildi. Botumuzu, montumuzu, şapkamızı yolda aldık. İlk kez kar görüyorum. Şu an kar yağıyor. Kara dokunuyoruz. Aşırı mutluyum. Hava soğuk ama her şey çok güzel."

Antalya'dan gelen Halime Kuranlar da üniversite öğrencisi olduğunu ve Karadeniz gezisi kapsamında geldiği Artvin'de ilk defa kar gördüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kar o kadar güzel ki tarif edilemez. Her yer beyaz, sanki pamuk şekeri gibi. Tüm ağaçlar adeta gelinlik giymiş. Peri masallarındaki gibi. Her şey büyüleyici. Türkiye harika bir ülke. İki gün önce Antalya'da denize giriyordum. Buraya geldim, bizi kar karşıladı. Bir yanda yaz, bir yanda kış. Çok değişik bir duygu."