Doğa harikası Cil Gölü'nün kuruması önlenecek - Son Dakika

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesindeki Sütey Yaylası'nda bulunan Cil Gölü'nün kuruması, başlatılan çalışmalarla önlenecek.

Türkiye'nin 3'üncü yüksek dağı olan Süphan Dağı eteklerinde bulunan Sütey Yaylası içerisindeki doğal güzelliklere sahip Cil Gölü, 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile doğal sit alanı ilan edildi. Türkiye'nin önemli kuş yaşam alanlarından biri olan Cil Gölü'nün, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy'un talimatıyla başlayan çalışmalarla, kuruması önlenecek. Başkan Necati Gürsoy ve meclis üyesi Zeynelabidin Nacar, bu kapsamda Cil Gölü'nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

'GÖLÜN YAZIN KURUMASI ÖNLENECEK'

Cil Gölü'nün ilçe için önemli bir doğal alan olduğunu belirten Başkan Gürsoy, "İlçemiz sınırları içerisinde yer alan Sütey Yaylası'ndaki doğal Cil Gölü'nde, dağlardan inen yüzey suları dışında gölün görünürde başka bir su kaynağı bulunmamaktadır. Bu doğal alanda toplanan tatlı su, alanın doğusunda bulunan küçük bir kayalığa ulaşınca buradan görünür bir şekilde yer altına akmaktadır. Bu nedenle doğal bir güzelliğe sahip olan bu gölümüz her yıl yaz aylarında kurumakta ve doğallığını kaybetmektedir. Bu doğal güzelliğe sahip çıkmak için belediye olarak buradan boşa akan suların önlenmesine yönelik çalışma başlattık. Belediyemizce Cil Gölü'nde yapılan çalışmalar kapsamında bu gölün kuruması önlenecek" dedi.