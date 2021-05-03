Doğa harikası Eğrigöl'de açan çiçekler eşsiz görüntüler oluşturuyor - Son Dakika

Doğa harikası Eğrigöl'de açan çiçekler eşsiz görüntüler oluşturuyor

03.05.2021 16:44

Doğa harikası Eğrigöl'de açan çiçekler eşsiz görüntüler oluşturuyor Konya-Antalya sınırında, Geyik Dağları'nın eteklerinde yer alan Eğrigöl, Toroslardaki endemik çiçek türü bitkileri ve el değmemiş doğası ile kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Doğa harikası Eğrigöl'de açan çiçekler eşsiz görüntüler oluşturuyor

KONYA - Konya-Antalya sınırında, Geyik Dağları'nın eteklerinde yer alan Eğrigöl, Toroslardaki endemik çiçek türü bitkileri ve el değmemiş doğası ile kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Geyik Dağları silsilesindeki 2 bin 200 rakımlı bölgedeki Eğrigöl, çevresinde yer yer 2-3 metreyi bulan kar kalınlığı ile kış aylarında ulaşılmaz olurken, Nisan ayında yolların açılmasıyla çevresindeki yaylalarda rengarenk çiçekleri ile görsel şölen oluşturuyor. Yaz aylarında çok sayıda yaylacının da geldiği bölge için cazibe merkezi haline gelen Eğrigöl, Konya ve Antalya bölgesinden gelen kampçıların ve olta balıkçılarının akınına uğruyor. Konya'nın Bozkır ve Hadim ilçelerinden, Antalya'nın Alanya ve Gündoğmuş ilçelerinden bölgeye gitmek isteyenler yolun açık olduğu zamanlarda araçları ile Eğrigöl'e ulaşıyor. İlkbaharda karların erimesiyle oluşan bitki çeşitliliği ile dikkat çeken Eğrigöl, farklı renklerdeki çiğdemler, doğal ortamda yetişen kırmızı lalelerin yanı sıra çeşitli endemik bitkilerin zenginliği ile ilgi odağı olmaya devam ediyor. Yükseklerde eriyen karlardan beslenen ve kıvrılarak göle akan mendereslerin oluşturduğu eşsiz görüntü, dağlarda parça parça uzanan kar örtüsü ile bütünleşiyor.

Hadim, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinin oluşturduğu üçgenin ortasında yer alan Eğrigöl'e Konya'dan gelen Fahri Kubilay, Eğrigöl bölgesinde ilkbaharda açan kırmızı yaban laleleri ve çiğdemleri çekebilmek için bölgeye geldiklerini ifade ederek Eğrigöl'ün ilkbaharda harika olduğunu söyledi. Kubilay, "Torosların, Geyik Dağları olarak bilinen bölgesinde bulunan Eğrigöl kırmızı yaban laleleri, çok farklı renklerde çiğdemler, kıvrım kıvrım akan suları ve metrelerce karı ile müthiş bir doğa harikası" dedi.

Doğa harikası Eğrigöl'de açan çiçekler eşsiz görüntüler oluşturuyor
Doğa harikası Eğrigöl'de açan çiçekler eşsiz görüntüler oluşturuyor
Doğa harikası Eğrigöl'de açan çiçekler eşsiz görüntüler oluşturuyor
Doğa harikası Eğrigöl'de açan çiçekler eşsiz görüntüler oluşturuyor

Antalya, Konya, Nisan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Doğa harikası Eğrigöl'de açan çiçekler eşsiz görüntüler oluşturuyor - Son Dakika


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