Doğa harikası göl, turizme kazandırılmayı bekliyor - Son Dakika

Doğa harikası göl, turizme kazandırılmayı bekliyor

18.11.2020 08:23
Doğa harikası göl, turizme kazandırılmayı bekliyor, System.String[]

ORDU'nun Mesudiye ilçesinin yüksek kesimlerinde ormanlık alanda bulunan ve yeraltı kaynak sularından beslenen göl, çevresindeki doğal güzellikleri ile turizme kazandırılmayı bekliyor.

ORDU'nun Mesudiye ilçesinin yüksek kesimlerinde ormanlık alanda bulunan ve yeraltı kaynak sularından beslenen göl, çevresindeki doğal güzellikleri ile turizme kazandırılmayı bekliyor.

Mesudiye ilçesine bağlı Arıkmusa Mahallesi'nin yüksek kesimlerinde, doğa tutkunlarınca keşfedilen doğal göl, el değmemiş doğası ve konumu ile eşsiz güzellik sunuyor. Ormanlık alanda bulunan ve yeraltı kaynak sularından beslenen göl ve çevresinin doğal güzellikleriyle turizme kazandırılması bekliyor. Sonbahar manzarasıyla etkileyen muhteşem doğada yer alan göl, kano sporcularına da ev sahipliği yapıyor. Deniz seviyesinden 1384 metre yükseklikte yer alan yaklaşık 2,5 kilometrelik gölün çevresini kaplayan kızılağaçların son bahar renklerine bürünmesi, görsel şölen oluşturuyor.

'GÖL BESLEYEN HİÇBİR SU KAYNAĞI YOK ANCAK KÜÇÜK BİR IRMAK AKIYOR'Mesudiye Belediye Başkan Yardımcısı Necmi Demir, "İlçemizi bir yandan kalkındırırken, coğrafi güzelliklerini de herkesin bilmesini sağlayarak Mesudiye'nin turizmine katkı sunmanın gayreti içindeyiz. Bu gölümüzün şöyle bir coğrafi özelliği var; gölü besleyen hiçbir su kaynağı yok, ama gölden küçük bir ırmak akıyor. Gölü, alt kısmından besleyen bir su kaynağı olabilir. Araştırmaya muhtaç. Kentin coğrafi özelliği açısından çok harika bir yer. Turizme kazandırılması gereken bir yer. Buranın tanıtımına önem vereceğiz. İlk kez burada kano sporu da yapılarak, tanıtıma katkı sunuldu. Buranın ekosistemiyle ilgili ciddi araştırma yapılması lazım. Uzman kişilerle bu çalışmayı başlatacağız" dedi.'EL DEĞMEMİŞ BİR GÜZELLİK'Gölde sporcu arkadaş grubuyla kano yapan Ordu Kano Kulübü Başkanı Mustafa Satrıkaya "Doğayı seven insanlar olarak bir araya geldik. İnanın bizi gören pek çok kişi bizim yerimizde olmayı ister. Burada kano sporu çok keyifli. İlk kez geldik, hayran kaldık. Burada daha sonra kamp yapmayı da arzuluyor. Doğayla iç içe el değmemiş bir güzellik" diye konuştu.

Muhtar Hasan Kaya da, "Hiç kimsenin uğramadığı fark etmediği muhteşem bir göl. Buranın turizme kazandırılmasıyla daha da muhteşem olmasını umuyorum" dedi.


Doğa harikası göl, turizme kazandırılmayı bekliyor
Doğa harikası göl, turizme kazandırılmayı bekliyor
Doğa harikası göl, turizme kazandırılmayı bekliyor
Doğa harikası göl, turizme kazandırılmayı bekliyor
Doğa harikası göl, turizme kazandırılmayı bekliyor
Doğa harikası göl, turizme kazandırılmayı bekliyor
Doğa harikası göl, turizme kazandırılmayı bekliyor
Doğa harikası göl, turizme kazandırılmayı bekliyor
Doğa harikası göl, turizme kazandırılmayı bekliyor
Doğa harikası göl, turizme kazandırılmayı bekliyor
Doğa harikası göl, turizme kazandırılmayı bekliyor
Doğa harikası göl, turizme kazandırılmayı bekliyor
Doğa harikası göl, turizme kazandırılmayı bekliyor
Doğa harikası göl, turizme kazandırılmayı bekliyor
Doğa harikası göl, turizme kazandırılmayı bekliyor

Mesudiye, Sonbahar, Kano, Ordu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Doğa harikası göl, turizme kazandırılmayı bekliyor - Son Dakika


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