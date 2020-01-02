Doğa harikası Gölcük buz tuttu - Son Dakika
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Doğa harikası Gölcük buz tuttu

6 saat önce

BOLU'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'ndaki göl buz tuttu.

Doğa harikası Gölcük buz tuttu, System.String[]

BOLU'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'ndaki göl buz tuttu. Karla kaplanan ormanlarla gölün bütünleşmesi muhteşem bir görüntü oluşturdu.

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan çam ormanları arasında saklı Gölcük, buz kesti. Tabiat parkında gece sıfırın altında 12 derece olarak ölçülen hava nedeniyle göl yüzeyinin tamamı buzla kaplandı. 30 santim kar bulunan tabiat parkında gölün de donmasıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Karla kaplı çam ormanları ve donan göl muhteşem bir güzellik oluşturdu. Ziyaretçiler, göl çevresinde bol bol fotoğraf çekilip kartopu oynadı. Ayrıca Bolu Belediyesi tarafından göl çevresine uyarıcı tabelalar yerleştirildi. Tabelalarda 'Donmuş göl yüzeyine çıkmak tehlikeli ve yasaktır' ifadeleri yer aldı.


Gölcük, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:29 Kaynak: DHA
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