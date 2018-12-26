Son Dakika Haberleri: Doğa Harikası Gölcük Gölü Buz Tuttu

Doğa Harikası Gölcük Gölü Buz Tuttu

1 saat önce

Bolu'nun doğal güzelliklerinden olan Gölcük Tabiat Parkı içerisinde bulunan gölün buz tutması kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Doğa Harikası Gölcük Gölü Buz Tuttu, System.String[]
Bolu'nun doğal güzelliklerinden olan Gölcük Tabiat Parkı içerisinde bulunan gölün buz tutması kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Gölcük Tabiat Parkı kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Çam ağaçlarıyla kaplı Gölcük Tabiat Parkı'na yılın 4 mevsimi ülkenin çeşitli illerinden gelen tatilciler, karın tadını göl çevresinde karlar üzerinde yürüyüş yaparak çıkarıyor. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün buz tutmasıyla tatil için Gölcük'e gelen tatilciler bol bol fotoğraf çektirdiler.

Kar nedeniyle eğitime 1 günlük ara verilen Bolu'da, öğrencileriyle birlikte Gölcük'e gelen İsmail Başaran, manzaranın muhteşem olduğun belirterek, cesareti olsa buz tutan göle çıkmak istediğini söyledi. Kar tatilini arkadaşlarıyla birlikte Gölcük'te değerlendiren Gülden Yerlikaya ise, "Burayı anlatmaya gerek yok. Efsane bir yer. Fotoğraf çekilmeye geldik. Buz tutan göl efsane görünüyor. Aslında cesaretim olsa çıkmayı düşünürüm ama o yok" dedi. - BOLU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:24 Kaynak: İHA

Türkiye, Kar, Bolu, Gölcük, Güncel
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