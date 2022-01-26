Doğa harikası gölet dondu...Üzerine yazı yazdılar - Son Dakika
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Doğa harikası gölet dondu...Üzerine yazı yazdılar

26.01.2022 11:01
Doğa harikası gölet dondu...Üzerine yazı yazdılar

Bursa'da Uludağ'ın en güzel izlendiği noktada bulunan Gököz göleti aşırı soğuklarda dondu.

Bursa'da Uludağ'ın en güzel izlendiği noktada bulunan Gököz göleti aşırı soğuklarda dondu. Burayı ziyarete gelen turistler ilk kez donmuş gölün üzerinde yürümenin keyfini çıkarttı. Donmuş gölde park halindeki kayıklar da ilginç görüntü oluşturdu

Keles ilçesinin Gököz köyünde bulunan gölet her yıl Ocak ayında 1 ay süreyle donuyor. Hava sıcaklığının eksi 10 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte doğal güzellikleriyle ön plana çıkan gölet 16 santim kalınlığında buzla kaplandı. Hayatında ilk kez donmuş gölet gören yerli ve yabancı turistler göletin üzerinde yürüyerek üzerine yazılar yazdı. Donan Gököz göleti muhteşem bir manzaraya kavuştu. Ocak ve Şubat aylarında Gököz köyünde hava eksi 4 ila 20 derece arasında değişiyor. Hava sıcaklığı düştükçe göletin üzerindeki buz ise her geçen gün daha da kalınlaşıyor. Göletin hemen yanında bulunan Bungolov evlerde konaklayan turistler göletin üzerinde yürüyerek unutamayacakları anlar yaşıyor.

İlk kez göletin üzerinde yürüdüklerini ifade eden yerli ve yabancı ziyaretçiler, "Burada göletin üzerinde yürüyoruz. Bu keyfi ilk defa yaşıyoruz. Gerçekten heyecan verici donmuş göletin üzerinde yürüyüp üzerine yazı yazdık. Biraz da korktuğumuz oldu ilk kez bir donmuş bir göletin üzerinde yürüdük, "kırılır mı?" diye çekindiğimiz oldu. Bu deneyimi yaşamak çok keyifliydi" dedi.

Bungalov evlerinin işletmecisi Arif Doğru, "Her yıl Ocak ayında 1 ay süreyle göletimiz donuyor. Göletin üzerindeki buz kalınlığı hava sıcaklığına bağlı olarak 7 ila 16 santim arasında kalınlığa ulaşıyor. Bazen göletin üzerindeki buz kalınlığı 24 santim kalınlığa çıktığı oluyor. Burası Uludağ oteller bölgesine yarım saat uzaklıkta bir konumda burada konaklayan turistler buradan Uludağ'daki otellere kayak yapmaya gidiyor. Turistler burada konaklayıp donmuş göletin üzerinde yürüyor" şeklinde konuştu.

(Burak Türker/İHA)

Doğa harikası gölet dondu...Üzerine yazı yazdılar
Doğa harikası gölet dondu...Üzerine yazı yazdılar
Doğa harikası gölet dondu...Üzerine yazı yazdılar
Doğa harikası gölet dondu...Üzerine yazı yazdılar
Doğa harikası gölet dondu...Üzerine yazı yazdılar
Doğa harikası gölet dondu...Üzerine yazı yazdılar
Doğa harikası gölet dondu...Üzerine yazı yazdılar
Doğa harikası gölet dondu...Üzerine yazı yazdılar
Doğa harikası gölet dondu...Üzerine yazı yazdılar
Doğa harikası gölet dondu...Üzerine yazı yazdılar
Doğa harikası gölet dondu...Üzerine yazı yazdılar
Doğa harikası gölet dondu...Üzerine yazı yazdılar
Doğa harikası gölet dondu...Üzerine yazı yazdılar
Doğa harikası gölet dondu...Üzerine yazı yazdılar
Doğa harikası gölet dondu...Üzerine yazı yazdılar
Doğa harikası gölet dondu...Üzerine yazı yazdılar

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Doğa harikası gölet dondu...Üzerine yazı yazdılar - Son Dakika


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