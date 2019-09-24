Doğa harikası hamam keşfedilmeyi bekliyor

Yalınlı Mahalle Muhtarı Bilal Şık: "Burası keşfedilmeyi bekliyor"

"Kaymakamlık ve belediyelerin el atması gerek"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Beylikova ilçesine bağlı Yalınlı Mahallesinde yıllardır şifalı olduğu gerekçesiyle girilen doğa harikası termal su keşfedilmeyi bekliyor.

Eskişehir'in Beylikova ilçesine bağlı Yalınlı Mahallesinde bulunan termal su yıllardır çevrede bulunan vatandaşlara şifa dağıtıyor. Tarihi bir hamam olarak da görülen kaynak yaklaşık 100 yıldır çevrede bulunan köylerden de vatandaş çekiyor. Bir kayalığın içinden çıkan suyun biriktiği alana giren vatandaşlar, doğa harikasının tadını çıkarıyor. Termal suyun birçok romatizmal hastalığa ve yaraya iyi geldiğini iddia eden çevre halkı, sahip çıkılmaması dolayısıyla suyun çevresinin atıl bir vaziyette olmasından dert yanıyor. Yaklaşık 15 yıl önce toplanan bir miktar para ile çevresi kapatılan suyun üst kısmı hala açık olarak duruyor. Bundan dolayı vatandaşlar kış aylarında doğal sudan yararlanamazken yetkililer tarafından keşfedilmesi beklenen suya yapılacak yatırımla çevrede bulunan alanların da gelişeceği düşünülüyor. Özellikle suyun temiz olması dikkat çekerken kapı ve çatısı olmayan hamama vatandaşlar ücretsiz girebiliyor.

Konuyla ilgili bilgiler veren Yalınlı Mahalle Muhtarı Bilal Şık, belirtilen doğal kaynağın halk arasından tarihi bir hamam olarak nitelendirildiğini söyledi. Çıkan suyun çok eski olduğuna değinen Bilal Şık "Bundan 15 yıl önce masraf ederek havuz şeklinde bir bakım yaptık. Yazın çok gelenler var. Bakıma ihtiyacı var. Kendi haline bırakılmış. Gelenler direkt giriyorlar. Ücret yok. Romatizmaya, yaraya karşı iyi geldiğine ben şahit oldum. Yaşlılar, şifa buluyorlarmış" dedi.

"Çözüm kaymakam ve belediyeye bağlı"

Alanın gelişmesinin kaymakamlık, belediyelerin el atması ile olacağını ifade eden Şık, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Bütçe kalmadığı için biz bir şey yapamayız. Bu suyun kaynağı doğal. Dağdan geliyor. İçerisinde mağarası var. Alttan kaynıyor. Çok da sıcak değil, aynı derecede ılık akıyor. Yaz, kış değişmiyor. Buraya her şey yapılır. Çevresi düzenlenebilir. Otel yapılabilir. Burası şimdi bakımsız. Bir koruma ve bekçi görevlendirilse böyle olmaz. Çevreyi kirletip, zarar veriyorlar. Burada her çeşit ağaç bitki var. Burası keşfedilmeyi bekliyor."