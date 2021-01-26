Doğa harikası Kafkasör Yaylası'nda kış bir başka güzel - Son Dakika

Doğa harikası Kafkasör Yaylası'nda kış bir başka güzel

26.01.2021 11:49

Doğal güzellikleriyle ünlü Artvin'in Kafkasör Yaylası, kar kalınlığının 50 santimetreye ulaşmasının ardından vatandaşların ilgi odağı oldu.

Doğal güzellikleriyle ünlü Artvin'in Kafkasör Yaylası, kar kalınlığının 50 santimetreye ulaşmasının ardından vatandaşların ilgi odağı oldu.

Artvin'in önemli turizm merkezlerinden Kafkasör Yaylası, kışın da ziyaretçilerinin tercih ettiği yerlerin başında geliyor.

İl merkezine yaklaşık 7 kilometre mesafedeki doğal güzellikleriyle dikkati çeken 1200 rakımlı yaylada, son günlerde etkili olan yağışla kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

Kar yağışını fırsata çeviren bazı aileler, beyaz gelinliğini giyen Kafkasör Yaylası'na akın ederek, kartopu oynayıp tahta kızaklarla kaydı.

Fotoğraf tutkunları ise ladin, sarıçam, kayın, gürgen ve ormangülü ağaçlarıyla kaplı yaylayı fotoğraflama şansı yakaladı.

Yaylayı ziyaret eden Sümmehan Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 33 yıldır Artvin'de yaşadığını belirterek, "Birkaç yıldır kar yağmıyor ama bu sene çok güzel yağdı. Biz de tadını çıkartmak için Kafkasör'e, doğaya çıktık arkadaşlarla. Doğa harika, ağaç dalları karlarla gelin gibi süslenmiş. Burada çayın tadını alıyoruz, çok güzel çay içmek." dedi.

Yaylada çocukluğunu yeniden yaşadığını dile getiren Çelik, "Kartopu oynadık, kaydık biraz. Çocukluğumuzda poşetlerle kayardık. Şimdi yine aynısını yaptık. Arada sırada yuvarlandık ama olsun. Değdi yani. Tadını çıkardık." ifadesini kullandı.

"Kar yağışına hasret kalmıştık"

Metin Yılmaz ise arkadaşlarıyla yaylaya geldiğini kaydederek, "Kafkasör'de yürüyüş yaptık. Karda eğlendik, kartopu oynadı çocuklar. Eşlerimiz var, güzel bir hava. Çok güzel oldu. Kar yağışına hasret kalmıştık. Yağdı Allah'a şükür." diye konuştu.

Eşi ve iki çocuğuyla gezmek için yaylaya çıktıklarını anlatan Emre Yıldırım ise kardan adam yapıp eğlendiklerini ve günü bu şekilde değerlendirdiklerini söyledi.

Murat Kasapoğlu da uzun zamandır beklenen karın sonunda geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Çocuklarımızla bunun tadını çıkartmak için buralara geldik. Bayağı bir kar var. Çok bekledik bu karı. Yaklaşık iki gündür 50 santimetreye yakın kar yağdı. Şu anda bunun tadını çıkartıyoruz. Çocukları eğlendirmek için klasik kartopu oyunları, kardan adam yaptık. Ondan sonra kızakla kaydık. Arkadaşlarımızla birlikte geldik. Onların da çocukları var. Hep birlikte çok güzel eğleniyoruz."

Karla birlikte Kafkasör Yaylası'nın ayrı bir güzelliğe büründüğüne dikkati çeken Kasapoğlu, "Kafkasör Yaylası'na yağan kar, her zamanki güzelliğine ayrı bir güzellik katmış. Bembeyaz bir gelinlik giymiş, harika bir görüntü var." dedi.

7 yaşındaki Deniz Kasapoğlu da arkadaşıyla karda doyasıya eğlendiğini dile getirdi.

Doğa harikası Kafkasör Yaylası'nda kış bir başka güzel
Doğa harikası Kafkasör Yaylası'nda kış bir başka güzel
Doğa harikası Kafkasör Yaylası'nda kış bir başka güzel
Doğa harikası Kafkasör Yaylası'nda kış bir başka güzel

Turizm, Artvin, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğa harikası Kafkasör Yaylası'nda kış bir başka güzel - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

CHP'li belediye başkanının, kardeşini 3 birimin müdürü yaptığı ortaya çıktı Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti! Vefat anı güvenlik kamerasına yansıdı Galatasaray, Youssouf Ndayishimiye transferi için Malatyaspor'la anlaşmak üzere "O Bu Gece Gelecek" şarkısıyla hayatımıza girmişti! Cesur pozlar veren Şahsenem çok iddialı Boş arazide ölmeden önce uyuşturucu alan genç adamın cansız bedeni bulundu Son Dakika: Esnaf ve sanatkarlara kira ve gelir kaybı desteği için yeniden başvuru imkanı Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm Hırsızlar bıçak zoruyla gasp ettikleri araca yanlış mazot koyunca yolda kalıp çekici çağırdılar
Beşiktaş yönetimi, Trabzonspor maçından önce Sergen Yalçın'la yeni sözleşme imzalamak istiyor Beşiktaş yönetimi, Trabzonspor maçından önce Sergen Yalçın'la yeni sözleşme imzalamak istiyor         
12:09
Koç Holding, uzaktan çalışma modelini kalıcı hale getiriyor Koç Holding, uzaktan çalışma modelini kalıcı hale getiriyor         
11:41
Eski eşinin özel görüntülerini arkadaş grubunda paylaşan koca hakim karşısında Eski eşinin özel görüntülerini arkadaş grubunda paylaşan koca hakim karşısında         
11:32
Otomobille çarpışan motosikletli sürücü ölümden döndü Otomobille çarpışan motosikletli sürücü ölümden döndü         
11:27
Aşı olan Çağla Şıkel koronavirüse yakalandığı iddialarını yalanladı Aşı olan Çağla Şıkel koronavirüse yakalandığı iddialarını yalanladı         
11:11
Bahçeli'den Selçuk Özdağ'a saldırı görüntülerine ilginç yorum: Evinin balkonuna kamera yerleştirmiş Bahçeli'den Selçuk Özdağ'a saldırı görüntülerine ilginç yorum: Evinin balkonuna kamera yerleştirmiş         
10:59
Eski hocası, Salih Uçan'ın Galatasaray'la anlaştığını söyledi Eski hocası, Salih Uçan'ın Galatasaray'la anlaştığını söyledi         
10:47
2021'in ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 lira oldu 2021'in ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 lira oldu         
10:45
12 bıçak darbesiyle öldürülen Dilek'in, cinayetten saatler önce katiliyle aynı karede olduğu ortaya çıktı 12 bıçak darbesiyle öldürülen Dilek'in, cinayetten saatler önce katiliyle aynı karede olduğu ortaya çıktı         
09:48
Kemal Sunal'ın Türk sinema tarihine damga vuran 'Doktor Civanım' filmi gerçek oldu Kemal Sunal'ın Türk sinema tarihine damga vuran 'Doktor Civanım' filmi gerçek oldu         
09:45
Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi         
09:44
Optimar anketinde en beğenilen siyasetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu, ikinci sırada Selahattin Demirtaş var Optimar anketinde en beğenilen siyasetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu, ikinci sırada Selahattin Demirtaş var         
09:21
Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız         
09:06
Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş         
07:51
Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti         
22:16
Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi? Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi?         
21:12
Genç kadın kendisine Genç kadın kendisine "Balina" diyenleri azmiyle bin pişman etti         
17:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2021 12:18:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğa harikası Kafkasör Yaylası'nda kış bir başka güzel - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei