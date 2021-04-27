Doğa harikası kanyonlar turist bekliyor - Son Dakika

ANTALYA'nın Manavgat ilçesi Köprülü Kanyon Milli Parkı içindeki Köprülü Kanyon ve yukarısında bulunan Tazı Kanyonu'nu görmek isteyen tatilciler, bölgeye düzenlenen günübirlik turları değerlendiriyor. Rafting işletmeleri, Rusya'dan uçuşların açılacağı 1 Haziran gününü iple çekiyor.

Manavgat ilçesindeki dünyaca ünlü rafting merkezi Köprülü Kanyon'un üst kısımlarında keşfedilen, 200 metre derinliğindeki Tazı Kanyonu, yaz- kış macera tutkunlarına ev sahipliği yapıyor. Rafting yapmaya gelen turistler, ilk önce kanyonu dolaşıp ardından rafting botlarına binmek için güçlü su akışının olduğu noktaya gidiyor. İran ve Rusya pazarının sezonu hızlı açmasıyla coştuğu birkaç hafta öncesine göre şimdilerde tek tük rafting botu suya indiriliyor. 1 Haziran'a kadar Rus turistlerin gelişinde yaşanan duraksamanın neden olduğu sessizliği, yerli turistler doldurmaya çalışıyor. Yerli turistler de kısıtlamalar nedeniyle rafting yerine Tazı Kanyonu'nu gezip fotoğraf çekmeyi tercih ediyor.

Pandemi öncesi dönemde günlük 2 binin üzerinde rafting botunun suya indiği Köprülü Kanyon'da, bu aylarda rakam 100 ile 200 arasında kalıyor. Bir an önce Rusya uçuşlarının açılmasını bekleyen rafting işletmecileri, hazırlıkların tamamlandığını, turistlerin beklendiğini söylüyor. Mart ayının son haftası ile nisan ayının ilk 15 günü oldukça yoğun günler geçirdiklerini belirten rafting işletmecisi Süleyman Aksu, "1 Haziran'dan itibaren yoğunluğun başlayacağını düşünüyoruz. Yaz sezonunda rengarenk botların turkuaz mavisi nehir suyunda heyecanla sürükleneceği günleri iple çekiyoruz" diye konuştu.TAZI KANYONU POPÜLERLİĞİNİ KORUYORBölge halkının 'Tazı Kanyonu' olarak adlandırdığı ve Köprüçay Nehri'nin yüksekliği 200 metreyi bulan kayalıklar arasından geçtiği doğa harikası kanyon, tatilci ve turistlerin son dönemde gözde merkezi haline geldi. 14 kilometrelik Köprülü Kanyon Milli Parkı içinde, her yıl binlerce tatilci ve turistin rafting başta olmak üzere trekking, tırmanış gibi birçok doğal aktivite için ziyaret ettiği bölgenin üst kısmındaki kanyonun muhteşem manzarası, doğa yürüyüş gruplarının da ilgisini çekiyor.'BİLGELİK VADİSİ' OLARAK İSİMLENDİRİLİYOR

İskandinav ülkelerinin fiyortlarından farksız olduğu düşünülen, 'Bilgelik Vadisi' olarak da adlandırılan Köprüçay Vadisi'nin sahip olduğu kanyonlardan biri olan Tazı Kanyonu'nda fotoğraf çektirenler arasında, gelin ve damatların yanı sıra, doğa fotoğrafçıları da yer alıyor. Günümüzün fotoğraf ve video teknolojisini drone'ların yardımıyla gökyüzüne taşıyan macera tutkunları, kanyonun üzerinden eşsiz manzarayı görüntülüyor. Günübirlik ziyaretçilerin yanı sıra, özel fotoğraf çekimi için kanyona gelenler, manzaranın keyfini çıkarıyor. Kanyon çevresinde, yaban hayatı canlılığı da kendini gösteriyor. Atmaca, kartal gibi yırtıcı kuşları kanyon üzerinde sık sık görmek mümkün.