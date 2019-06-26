Doğa harikası Karacabey Longozu'na ziyaretçi akını



TÜRKİYE'de sayılı longoz (Subasar) ormanlarından biri olan Karacabey Longozu, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Kışın su altında kalan, yaz ve bahar aylarında ise doğal güzelliği, barındırdığı 300'ün üzerinde kuş türü ve nilüfer çiçekleri ile dikkat çeken longozun ziyaretçisi sayısı, burada çekilen Recep İvedik 6 filminin fragmanlarının yayınlanmasıyla birlikte artış gösterdi.

Türkiye'nin sayılı subasar ormanından biri olan tabiat harikası Karacabey Longoz Ormanı, havaların ısınmasıyla birlikte ziyaretçi akınına uğradı. İstanbul, İzmir ve Çanakkale yollarının kesişim noktasında bulunan Karacabey'deki longoz ormanı, hem tatilcilerin hem de doğaseverlerin ilgi odağı oldu. 300'ün üzerinde kuş türü ve endemik bitkiyi barındıran longoz ormanı, ziyaretçilerden tam not aldı. Ziyaretçiler ormanda doğa yürüyüşü ve kayık turu yapıp, bol bol fotoğraf çektirdi. Karacabey Longoz Ormanı'nda çekilen Recep İvedik 6 filminin fragmanlarının yayınlanmasının ardından bölgeye ilgi daha da arttı. Filmin vizyona girmesiyle birlikte ziyaretçi sayısında patlama yaşanacağı belirtildi.

'EKOLOJİK TURİZME ÖNCELİK VERDİK'

İlçenin turizmi için çok çalıştıklarını belirten Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Biz 2014 yılında Karacabey'in hiç gündeminde olmayan turizm konusuna vurgu yaptık. Ekolojik turizme öncelik vererek çeşitli çalışmalar gerçekleştirdik. Bu anlamda 'Güzellikler Şehri' olarak adlandırdığımız Karacabey'imizi önce kendimiz keşfettik. Sonrasında bunu Karacabeylilerimize, Bursalılarımıza ve tüm Türkiye'ye sunmanın gayreti içinde olduk" dedi.

'İNSANLAR LONGOZU DUYDUKÇA BURAYA AKIN EDİYOR'

Longoz hakkında bilgiler veren Başkan Özkan, "Longoz ormanlarımız tatlı suyla tuzlu suyun kesiştiği bir bölgede, Dalyan Gölü'nün kıyısında yer alıyor. Florasıyla, faunasıyla, yaklaşık 300 kuş türüyle, endemik bitkileriyle Amazon ormanlarını, Afrika Savanalarını andıran, gerçekten doğal, ekolojik bir ortam. Belediye olarak biz de bunları tahrip etmeden, doğal yapısını bozmadan gelecek nesillere aktarmanın ve bölgemizdeki insanların bunlardan yararlanmalarını sağlamanın gayreti içerisindeyiz. Bizim bu çalışmalarımız ortaya çıktıkça, vatandaşlar longozu duydukça bu bölgeye akın etmeye başladı" diye konuştu.



- Bursa