Doğa harikası kilyos plajına 'atıksu arıtma tesisi' tehdidi

DOĞA HARİKASI KİLYOS PLAJINA 'ATIKSU ARITMA TESİSİ' TEHDİDİ (Havadan görüntülerle)

Mehmet DEMİRKAYA- Ali AKSOYERİSTANBUL, (DHA)

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), Başkan Ekrem İmamoğlu'nun Haliç'e yapılmasına onay vermediği ve tepkilere neden olan 'temel atmama' töreni düzenlediği biyolojik atıksu arıtma tesisini, Kilyos'ta sera bahçelerinin bulunduğu araziye yapacak. İSKİ'nin 2020 yılı yatırım programına giren Gümüşdere Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, birçok Türk filminde de özellikle çöl sahneleri için kullanılan ünlü Kilyos plajını da tehdit ediyor.

İKİ YENİ BİYOLOJİK ARITMA

İBB Başkanı İmamoğlu'nun, İstanbul'a 2 tane yeni biyolojik arıtma tesisi yapacaklarını, daha önce yapımına başlanmış 2 biyolojik arıtma tesisini de tamamlayacaklarını açıklamıştı.

İmamoğlu'nun sözünü ettiği iki yeni arıtma tesisinden biri olan, Gümüşdere Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, İSKİ'nin 2020 yılı yatırım projeleri arasında yer aldı. Yatırım programına göre, proje bedeli 60 milyon TL olarak hesaplanan tesis için, 2020 yılında 6 milyon TL'lik kaynak ayrıldı. Proje için 2021 ve 2022 yıllarında 25'er milyon, 2023 yılında ise 4 milyon TL'lik yatırım yapılması öngörülüyor.

Aynı yatırım programına göre, ikinci arıtma tesisi ise Başakşehir'e yapılacak. Yatırım programında 'Başakşehir İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi' adıyla yer alan tesis için 2020 yılında 2 milyon TL'lik yatırım yapılacak. Projenin toplam tutarı ise 20 milyon TL. Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 2. Kademe ve Deniz Deşarjı ile Paşaköy 3. Kademe İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi inşaatları tamamlanacak.

KİLYOS PLAJI İÇİN TEHLİKE

Sarıyer Gümüşdere köyünde, Maliye Hazinesi'ne ait araziye yapılacak arıtma tesisi 2013 yılında da gündeme gelmişti. Hazineye ait 590 dönümlük arazinin 79 dönümlük kısmı, 'İleri biyolojik arıtma tesisi' yapılmak üzere İSKİ'ye devredilmişti. Arazi üzerine kurdukları seralarda sebze yetiştiren vatandaşlar, tahsis olayına tepki göstermiş, Ziraat Mühendisleri Odası'na şikayette bulunmuştu. Odanın yaptığı girişimler sonrasında arazinin, tarım dışı amaçlı kullanım kararı iptal edilmişti. Ancak arıtma tesisinin aynı bölgede yapılması, İSKİ'nin 2020 yılı yatırım programına yeniden girdi.

Söz konusu sera bahçeleri, Kilyos'un ünlü kumsalına kadar uzanıyor. Doğa harikası niteliğindeki kumsalın, arıtma tesisi ile yok olmasından endişe ediliyor. CHP ÖNCE 'EVET' DEDİ SONRA İPTAL ETTİ

İBB CHP grubunun 2012 yılında, Haliç'e yapılmasına 'evet' dediği, Silahtarağa Atıksu İleri Biyolojik Arıtma Tesisi ile ilgili ihaleyi, İBB'nin yeni yönetimi, çeşitli gerekçelerle iptal etmişti. Yapılmasına CHP'nin evet dediği arıtma tesisi ile ilgili imar planı değişikliği 2012 yılında İBB Meclisi'nden oybirliğiyle geçmişti. CHP'nin yapılmasına oy verdiği arıtma tesisi, yine CHP'li yönetim tarafından geçen günlerde iptal edilmişti. Arıtma tesisinin ihalesin 25 Ağustos 2017 tarihinde, 'Pazarlık' usulüne göre ihale yapılmış, alınan tekliflerin değerlendirilmesi 2 yıl sürmüştü. Sonuçlandırılması beklenen ihaleyi yeni yönetim, 30 Eylül 2019 tarihinde iptal etti.