Doğa harikası lagün, hem flamingoları hem de fotoğrafseverleri ağırlıyor - Son Dakika

Doğa harikası lagün, hem flamingoları hem de fotoğrafseverleri ağırlıyor

18.01.2021 10:02
Doğa harikası lagün, hem flamingoları hem de fotoğrafseverleri ağırlıyor, System.String[]

Adana'nın Karataş ilçesinde bulunan ve 'Kesin Korunacak Hassas Alan' olarak tescil edilen Akyatan Lagünü, hem flamingoları hem de fotoğrafseverleri konuk ediyor.

Adana'nın Karataş ilçesinde bulunan ve 'Kesin Korunacak Hassas Alan' olarak tescil edilen Akyatan Lagünü, hem flamingoları hem de fotoğrafseverleri konuk ediyor. Flamingolar, güneşin doğuşuyla birlikte doğa harikası lagüne ayrı bir güzellik kattı. Ancak bu sene kuraklık nedeniyle lagünde suların ve kuş çeşitliliğinin azaldığı görüldü.

Göçmen kuşların Türkiye'deki dinlenme ve beslenme yerleri arasında önemli bir yeri bulunan ve geçen yıl 41 türden 125 bin 936 kuşa ev sahipliği lagünün misafirleri geldi. İnce bacaklı, uzun eğri bir boyuna ve renkli tüylere sahip yüzlerce flamingo, Akyatan Lagünü'nü renklendirdi.

Dronla havadan görüntülenen flamingolar, güneşin doğuşuyla birlikte doğa harikası lagüne ayrı bir güzellik kattı. Binlerce kuşu barındıran lagün, her gün fotoğrafseverleri de konuk ediyor. Ancak bu sene kuraklık nedeniyle lagünde suların ve kuş çeşitliliğinin azaldığı görüldü.

"AKYATAN LAGÜNÜ ÖNEMLİ BİR YER"

Gamze Bozkaya isimli fotoğrafsever, her sene lagüne geldiğini belirterek, "Adana'da kaldığım süre içerisinde Aralık ayından Şubat ayına kadar burayı ziyarete geliyorum. Hem kuş hem de bitki örtüsü çeşitliliği bakımdan Akyatan Lagünü önemli bir yer. En çok flamingoların ve pelikanların gelip kışlak olarak kullandığı alanlardan birisi. Ancak bu sene beni çok şaşırttı. Önceki yıllara göre kurak ve kuş sayısı çok az. Normalde bu mevsimde Türkiye'deki en fazla flamingonun bulunduğu alanlardan biri olması gerekiyor. O yüzden hayretler içerisindeyim. Sular ve kuş çeşitliliği azalmış" diye konuştu.

Akyatan Lagünü'nün önemli bir destinasyon merkezi olduğunu söyleyen Bozkaya, "Kuş fotoğraflarıyla ilgilenen kişiler mutlaka burayı ziyarete geliyor. Burası flamingoları çekebileceğiniz en büyük alanlardan bir tanesi" dedi.

Diba Aşanbuğa isimli vatandaş ise lagünden çok güzel fotoğraf karelerinin çıktığını aktararak, " Tuz Gölü'ne veya başka bir yere gitmeye gerek yok. Burası çok güzel. Fotoğrafları paylaştığımda herkes buranın konumunu öğrenmek istiyor. Haber veriyoruz onlar da gelip çekiyorlar. Çok memnun kalıyorlar" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen sene 26 Eylül'de imzalanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Adana'nın Karataş ilçesindeki Akyatan Lagünü, 'Kesin Korunacak Hassas Alan' olarak tescil edildi.

(Umutcan İşledici/İHA)

Türkiye, Karataş, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Doğa harikası lagün, hem flamingoları hem de fotoğrafseverleri ağırlıyor - Son Dakika


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