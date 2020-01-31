Doğa harikası Muradiye Şelalesi kısmen dondu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğa harikası Muradiye Şelalesi kısmen dondu - Son Dakika

Doğa harikası Muradiye Şelalesi kısmen dondu

6 saat önce

Van'ın Muradiye ilçesindeki doğa harikası Muradiye Şelalesi, geçen hafta yağan karın ardından başlayan soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu.

Doğa harikası Muradiye Şelalesi kısmen dondu, System.String[]

Van'ın Muradiye ilçesindeki doğa harikası Muradiye Şelalesi, geçen hafta yağan karın ardından başlayan soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu.

Yılın her döneminde farklı güzelliklere bürünerek ziyaretçilerin ilgisini çeken Muradiye Şelalesi, kış aylarında Pamukkale'deki travertenleri andıran görüntüsüyle hayran bırakıyor.


Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü ilçede Bendimahi Çayı üzerinde bulunan şelalenin bir kısmı buzla kaplandı.


Yaklaşık 15 metre yükseklikten düşen şelalenin buzla kaplı görüntüsü ve soğuk hava nedeniyle ağaç dallarında oluşan kırağı, doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Yarıyıl tatilin fırsat bilen birçok vatandaş ve fotoğraf tutkunu da doğa harikası şelalenin eşsiz manzarasını gör görmek için geldi.

Diyarbakır'dan her sene Van'a gelerek bölgeyi gezdiğini belirten Mehmet Kılıçoğlu, özellikle Muradiye Şelalesi'nin buzla kaplı görüntüsünü görmek için bu mevsimi tercih ettiğini söyledi.

Fotoğraf tutkunu Aynur Aytin de donan şelalenin muhteşem bir görüntü oluşturduğunu belirterek, "Burada adeta kartpostallık görüntüler elde ettik. Şelalenin donmuş hali bizi ve çevreden gelen misafirleri büyüledi." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:46 Kaynak: AA
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