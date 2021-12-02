Doğa harikası sakin şehir Şavşat'tan kar manzaraları - Son Dakika

Doğa harikası sakin şehir Şavşat'tan kar manzaraları

Sakin şehir Şavşat'tan kartpostallık kar manzaraları

ARTVİN - Artvin'in Sakin Şehir (Cittaslow) ünvanlı Şavşat ilçesi güne beyaz örtüyle uyandı. Dün gece etkili olan yağış sonrası kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. İlçeye bağlı Yavuzköy köyünde kar yağışı sonrası kartpostallık görüntülerin ortaya çıktı.

Artvin'in doğal güzellikleri ile büyüleyen Şavşat ilçesi kış aylarında ayrı bir güzelliğe bürünüyor. 2015 yılında 'Sakin Şehir' (Cittaslow) unvanı alan ve her mevsim ziyaretçilerini ağırlayan sakin şehir Şavşat, yazın yeşili, sonbaharda ise turuncu ve kırmızının tonlarını sergilerken, kış aylarında ise beyaz gelinliğini giyiyor. Şavşat- Ardahan kara yolu üzerinde bulunan Yavuzköy köyünde yer alan tescilli Şavşat evleri beyaz örtüyle farklı bir güzelliğe kavuşuyor.

Doğal ve yaşlı ormanlar içinden yer alan ladin, sarıçam ve köknar ağaçlarının etrafına kurulan yayla evlerinin çatıları karla kaplanırken, muhteşem manzara havadan görüntülendi.