Doğa harikası şelale buz tuttu görenler hayran kaldı - Son Dakika

Doğa harikası şelale buz tuttu görenler hayran kaldı

22.02.2021 10:54

Doğa harikası şelale buz tuttu görenler hayran kaldı Şelalede kartpostallık görüntüler Bursa'da doğa harikası şelale kar yağışının ardından buz tuttu.

Doğa harikası şelale buz tuttu görenler hayran kaldı

Şelalede kartpostallık görüntüler

BURSA - Bursa'da doğa harikası şelale kar yağışının ardından buz tuttu. Ortaya seyrine doyum olmayan kartpostallık görüntüler çıktı.

Mustafakemalpaşa ilçesinde her mevsim başka bir renge bürünen ve görüntüsüyle görenleri kendine hayran bırakan Suuçtu Şelalesi'nin bazı kısımlarında hava sıcaklığının eksi 10 dereceyi görmesiyle buz sarkıtları oluştu. Özellikle yazın çok sayıda ziyaretçiyi kendine çeken şelale yağan karla birlikte harika bir görüntüye ulaştı. Karlar altında buz sarkıtları oluşan şelaleyi görenler güzelliği karşısında uzun süre gözlerini şelaleden ayıramadı. Soğukla birlikte oluşan yarım metreyi bulan buz sarkıtları şelalenin güzelliğine güzellik kattı.

Şelaleyi ziyaret eden vatandaşlar, "Doğa harikası şelale yaz ve kış her mevsim ayrı bir güzel kar yağmasıyla birlikte ayrı bir güzelliğe kavuşmuş, soğukta birlikte şelalede buz sarkıtları oluşmuş, buda şelalenin güzelliğine güzellik katmış" dedi.

Doğa harikası şelale buz tuttu görenler hayran kaldı
Doğa harikası şelale buz tuttu görenler hayran kaldı
Doğa harikası şelale buz tuttu görenler hayran kaldı
Doğa harikası şelale buz tuttu görenler hayran kaldı

Mustafakemalpaşa, Bursa, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Doğa harikası şelale buz tuttu görenler hayran kaldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gece yarısı köye inen kurtlar keçi sürüsüne saldırdı, 50 bin TL'lik zarar var İki ayda ikinci kez soyulan iş yerinin sahibi, hırsızları çaya davet etti Komşu çocuklarının başına pis su döken kadın, şimdi de ailenin kapısını reçele buladı Cumhurbaşkanı Erdoğan Mart ayını işaret etti, hazırlıklar başladı! İşte normalleşmeye en yakın iller Dalgaların kıyıya attığı salyangozlar kadınlara ekmek kapısı oldu Ceza yazacak diye korktuğu polis memuru, kağıt toplayıcısı çocuğa maske verdi 100 milyon dolarlık vurgun yaparak lüks içinde yaşayan İranlı ailenin macerası Türkiye'de son buldu Genç şarkıcı Ece Seçkin, saçlarını mor renge boyattı
Hackerların son kurbanı ünlü kitap sitesi oldu! Binlerce kullanıcının hesabı çalındı Hackerların son kurbanı ünlü kitap sitesi oldu! Binlerce kullanıcının hesabı çalındı         
10:45
Irak, ön ödemeli petrol satış anlaşmasını askıya aldı Irak, ön ödemeli petrol satış anlaşmasını askıya aldı         
10:37
Fenerli futbolcunun isyanı yayıncı kuruluşun mikrofonundan duyuldu: Mahvediyorsun bizi Fenerli futbolcunun isyanı yayıncı kuruluşun mikrofonundan duyuldu: Mahvediyorsun bizi         
10:32
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Kadıköy'de yenilme rekoruna ortak oldu Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Kadıköy'de yenilme rekoruna ortak oldu         
10:15
Son dakika: Adalet Bakanlığı'na 13 bin personel alınacak Son dakika: Adalet Bakanlığı'na 13 bin personel alınacak         
10:07
Baskına gittikleri evde yanlışlıkla kendi arkadaşlarını öldürdüler, suçu üstlenmesi için bir başkasına işkence yaptılar Baskına gittikleri evde yanlışlıkla kendi arkadaşlarını öldürdüler, suçu üstlenmesi için bir başkasına işkence yaptılar         
09:49
Suudi Arabistan'da şaşkına çeviren görüntü: Karın üzeri kumla kaplandı, koca çöl çikolatalı pastaya döndü Suudi Arabistan'da şaşkına çeviren görüntü: Karın üzeri kumla kaplandı, koca çöl çikolatalı pastaya döndü         
09:25
İbrahim Tatlıses ve 42 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf İbrahim Tatlıses ve 42 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf         
08:54
En çok korona vakası görülen 5 ilin yer aldığı Karadeniz Bölgesi için '15 günlük tam kapanma' önerisi En çok korona vakası görülen 5 ilin yer aldığı Karadeniz Bölgesi için '15 günlük tam kapanma' önerisi         
08:46
Soğukların vurduğu ABD'de sokaklar yaşlı insanların cansız bedenleriyle doldu: Ölü sayısı 70'i aştı Soğukların vurduğu ABD'de sokaklar yaşlı insanların cansız bedenleriyle doldu: Ölü sayısı 70'i aştı         
08:36
Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti: ABD ve Rusya, TSK operasyonlarını 30 dakika önceden örgüte haber veriyordu Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti: ABD ve Rusya, TSK operasyonlarını 30 dakika önceden örgüte haber veriyordu         
07:57
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun süper minili pozuna beğeni yağdı Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun süper minili pozuna beğeni yağdı         
19:31
Emel Tokkal'ın Emel Tokkal'ın "Kardeşim" dediği şahıs; kendisini, kocasını ve oğlunu vahşice katletti         
17:24
Son Dakika: Şanlıurfa'da korkunç olay! Minibüste 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu Son Dakika: Şanlıurfa'da korkunç olay! Minibüste 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu         
16:08
Beşiktaş'ta taciz rezaleti! Kadınların etek altı görüntülerini videoya aldı Beşiktaş'ta taciz rezaleti! Kadınların etek altı görüntülerini videoya aldı         
15:06
Müdürün, başına silah dayadığı kadın dehşet anlarını anlattı: Vurayım mı seni dedi Müdürün, başına silah dayadığı kadın dehşet anlarını anlattı: Vurayım mı seni dedi         
13:50
Babadan oğula pazar tezgahı! Aylık kazanç dudak uçuklatıyor, sahipleri arasında sanatçılar ve iş adamları bile var Babadan oğula pazar tezgahı! Aylık kazanç dudak uçuklatıyor, sahipleri arasında sanatçılar ve iş adamları bile var         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2021 11:04:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğa harikası şelale buz tuttu görenler hayran kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei