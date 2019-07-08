Son Dakika Haberleri: Doğa harikası şelale turizmin gözdesi oldu
Son Dakika Güncel Haber

Doğa harikası şelale turizmin gözdesi oldu

53 dakika önce

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde bulunan Derebağ Şelalesi, doğal güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor.

Doğa harikası şelale turizmin gözdesi oldu, System.String[]
KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde bulunan Derebağ Şelalesi, doğal güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor.
Kayseri'nin önemli turizm değerlerinden birisi olan Yahyalı'daki Derebağ Şelalesi, yenilenen kamelya ve seyir terasıyla hafta sonu yerli turistin akınına uğruyor. Yaklaşık 30 metre yükseklikten dökülen şelale görülmeye değer bir manzara sunarken, suyun aküstik sesi ise ziyaretçisini etkiliyor.
35 yıldır bölgeye gelen yerli turistleri gezdiren Nebi Akkuş, "Derebağ şelalemiz dünyada sayılı şalelerden bir tanesidir. Derebağ, Kapuzbaşı takım şalelerinin bir koludur. Türkiye'nin her tarafından yerli ve yabancı misafirlerimizi burada ağırlıyoruz. Şelalenin suyu yedigöller dediğimiz yerdeki kar suyundan gelmektedir. Şelalemiz tarihi güzelliklerin olduğu bir konumdadır. Bölgemizde daha fazla turist ağırlamak için tanıtıma ihtiyacı olduğunu düşünüyorum" dedi.
'BÖYLESİNE ŞELALEYİ İLK DEFA GÖRDÜM'
Derebağ şelalelerini görmek için Trabzon'dan gelen Oktay Çalış ise "Yahyalı'ya bir arkadaşımın tavsiyesi ile geldim. Karadeniz'e Türkiye'nin incisi denir. Ancak, Yahyalı'da bulunan böylesine şelaleyi ilk defa görüyorum. Karadeniz'in her yerini gezdim, böylesini hiç görmemiştim. Cennet'ten bir köşe denilecekse burayı öneriyorum. Doğaüstü olayları burada rahatlıkla görebilmek mümkün" diye konuştu.


- Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:17 Kaynak: DHA
Kayseri, Yahyalı, Akkuş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Feci kaza: Aynı aileden 6 kişi yaralandı Hamile kadına ve eşine trafikte dehşeti yaşatan magandalar adliyeye sevk edildi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400'lerin nasıl getirileceğini açıkladı Maganda kurşunuyla yaralanan genç, 9 gün sonra can verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 12:10:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğa harikası şelale turizmin gözdesi oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]