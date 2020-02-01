Doğa harikası Şuğul Kanyonu'nda dev buz sarkıtları oluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğa harikası Şuğul Kanyonu'nda dev buz sarkıtları oluştu - Son Dakika

Doğa harikası Şuğul Kanyonu'nda dev buz sarkıtları oluştu

13 dakika önce

SİVAS'ın Gürün ilçesi yakınlarında bulunan ve dik kayalıklarla çevrili görkemli yapısıyla ilgi çeken Şuğul Kanyonu'nda soğuk havanın etkisiyle eşsiz görüntüler oluştu.

Doğa harikası Şuğul Kanyonu'nda dev buz sarkıtları oluştu, System.String[]

SİVAS'ın Gürün ilçesi yakınlarında bulunan ve dik kayalıklarla çevrili görkemli yapısıyla ilgi çeken Şuğul Kanyonu'nda soğuk havanın etkisiyle eşsiz görüntüler oluştu. Kanyonun iç kısımlarında kayalık yüzeylerden sızan suların etkisiyle dev boyutlarda oluşan buz sarkıtları ilgi çekti.

Gürün ilçe merkezine yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunan Şuğul Kanyonu, yaz aylarındaki görüntüsünün yanında kışın dikkat çekiyor. 'Gürün Tohması' da denilen Gövdeli Dağı'ndan kaynaklanan ve etrafı dik kayalarla çevrili kanyon, ziyaretçilerden ilgi görüyor. Benzerlerinden farklı olarak her yaştan insanın rahatlıkla gezebileceği şekilde düzenlenen kanyon, yaz aylarında çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Irmak içerisinde alabalıkların dolaştığı turkuaz rengini andıran suları ile ilgi çeken kanyon, kışın ise ayrı bir güzellik yansıtıyor. Kanyonda görkemli dik kayalıklardan süzen sular, son günlerde etkili olan soğuk hava ile birleşince ortaya seyri doyumsuz manzaralar çıktı. Kanyonun ırmağa yakın bölümlerinde devasa boyutlarda oluşan buz sarkıtları ilgi çekti.Kanyonu ziyarete gelenler de, Şuğul'un her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu belirterek, meraklılarını ilçeye davet etti.


Gürün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 08:45 Kaynak: DHA
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