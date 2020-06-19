Doğa harikası "Tortum Şelalesi" turizm atağına hazırlanıyor - Son Dakika

Doğa harikası "Tortum Şelalesi" turizm atağına hazırlanıyor

UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Erzurum'daki Tortum Şelalesi'nin doğal güzelliğinin daha fazla ön plana çıkması için başlatılan çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor.

Doğa harikası

UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Erzurum'daki Tortum Şelalesi'nin doğal güzelliğinin daha fazla ön plana çıkması için başlatılan çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor.

Erzurum- Artvin kara yolunun 110'uncu kilometresinde yer alan ve 2016'da Uluslararası Sakin Kentler Birliğince Türkiye'nin 11. sakin kenti seçilen Uzundere ilçesindeki şelale, "Türkiye'nin en büyük şelalesi" olma özelliğini taşıyor.

Deniz seviyesinden yaklaşık 1000 metre yükseklikte bulunan doğa harikası şelale, 21 metrelik genişliği, 48 metreden düşen suyu ile yerli ve yabancı turistin ilgisini çekiyor.


Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Erzurum milletvekillerinin destekleri, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Uzundere Belediyesi'nce hayata geçirilen proje ile Tortum Şelalesinin turizmin gözde mekanı haline getirilmesi hedefleniyor.

Şelalenin daha fazla ön plana çıkarılması amacıyla hazırlanan proje kapsamında, şelalenin merdivenleri yenileniyor, led aydınlatmanın yanı sıra birinci sınıf kafeterya ve restoranlar ile engelli vatandaşların şelaleyi görebileceği alanlar oluşturuluyor.

Daha fazla turistin bölgeye gelmesi amaçlanıyor

Şelalede yapılan çalışmaları inceleyen Vali Okay Memiş, proje kapsamında yapılacak işlerin Kurban Bayramı'na yetişeceğini bildirdi.

Standartların yükseltilerek daha fazla turistin bölgeyi ziyaret etmesini sağlamayı amaçladıklarını aktaran Memiş, "Projenin kaynağını Erzurum Milletvekillerinin desteği ile temin ettik. Sayın milletvekillerimiz bize bu kaynağı temin etmeseydi, bu işleri yapamazdık. Kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Memiş, projenin doğaya uygun yürütüldüğünü belirterek, en az 500 bin turisti bölgeye çekmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Beş yıldızlı standartlarda hizmet vereceklerini anlatan Memiş, vatandaşlara ucuz, kaliteli ve herkesin gurur duyacağı hizmetler sunacaklarını kaydetti.

Vali Memiş'e incelemelerinde, Uzundere Kaymakamı Hakan Şeker, Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Rahmi Şenocak, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Atilla Özlü eşlik etti.

Uzundere, Erzurum, Artvin, Tortum, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 12:03 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Doğa harikası 'Tortum Şelalesi' turizm atağına hazırlanıyor - Son Dakika

Son Dakika

Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama: Oğlum Ahmet köstebek değildir Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi Vatandaşlar için "Sokağa çıkın, geberin" diyen Kerimcan Durmaz'ın hapsi istendi Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi Türk basın tarihinde bir ilk! Cüneyt Özdemir, Youtube kanalına kendisini konuk etti Şahan Gökbakar, teknede poz veren ünlü isimleri tiye aldı Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı, çocuğunun annesi olan eski sevgilisine nafaka ödemeyince icralık oldu Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi X Factor'ün kadife sesli yarışmacısını görenler tanıyamıyor! Tam 70 kilo verdi Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu         
18:00
İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama: Oğlum Ahmet köstebek değildir İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama: Oğlum Ahmet köstebek değildir         
17:53
Alman futbolcu Leroy Sane, Manchester City'den ayrılıyor Alman futbolcu Leroy Sane, Manchester City'den ayrılıyor         
17:45
4 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı! Toplam sayı 54 oldu 4 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı! Toplam sayı 54 oldu         
17:17
Juventus, Temmuz'da sahalara dönecek Merih Demiral'ı Şampiyonlar Ligi listesine ekleyecek Juventus, Temmuz'da sahalara dönecek Merih Demiral'ı Şampiyonlar Ligi listesine ekleyecek         
17:16
Altının kilogramı 382 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 382 bin liraya yükseldi         
17:07
Üçüncü kattan düşen genç kız, balkon tentesi sayesinde hayata tutundu Üçüncü kattan düşen genç kız, balkon tentesi sayesinde hayata tutundu         
17:02
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzatacak AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzatacak         
17:01
Bingöl'de karantina altındaki köyde vaka sayısı 13'e yükseldi Bingöl'de karantina altındaki köyde vaka sayısı 13'e yükseldi         
16:59
Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi         
16:48
Galatasaray, karton taraftarlarının arasında unutulmaz basketbolcu Kobe Bryant'a da yer verdi Galatasaray, karton taraftarlarının arasında unutulmaz basketbolcu Kobe Bryant'a da yer verdi         
16:37
Besici, yol kenarında boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu Besici, yol kenarında boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu         
16:35
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi         
16:20
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı         
16:16
Son Dakika: Çin ile yapılan swap anlaşması kapsamında ilk Çin yuanı fonlaması gerçekleştirildi Son Dakika: Çin ile yapılan swap anlaşması kapsamında ilk Çin yuanı fonlaması gerçekleştirildi         
16:06
Su basan hastanenin bodrum katında mahsur kalan kadının imdadına dalgıç polis yetişti Su basan hastanenin bodrum katında mahsur kalan kadının imdadına dalgıç polis yetişti         
16:03
Aslan görüldü iddiaları sonrası Çorum'u karıştıran kayıp aslan ilanı Aslan görüldü iddiaları sonrası Çorum'u karıştıran kayıp aslan ilanı         
15:55
Milli Savunma Bakanlığı, 3 teröristin öldürüldüğü anın görüntüsünü paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, 3 teröristin öldürüldüğü anın görüntüsünü paylaştı         
15:47
Hac ibadeti bu sene gerçekleştirilemezse kurada ismi çıkanların hakkı bir yıl ötelenecek Hac ibadeti bu sene gerçekleştirilemezse kurada ismi çıkanların hakkı bir yıl ötelenecek         
15:44
Yayla evine giren Yayla evine giren "dev örümcek" evde yaşayanları korkuttu         
15:38
Ziraat Bankası, bakanlıktan belgeli olan restoran ve kafelere 20 milyon liraya kadar kredi verecek Ziraat Bankası, bakanlıktan belgeli olan restoran ve kafelere 20 milyon liraya kadar kredi verecek         
15:38
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak         
15:32
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti         
15:29
Kalıp ustasının üzerine düştüğü demir ok gibi saplandı Kalıp ustasının üzerine düştüğü demir ok gibi saplandı         
15:25
Canlı yayında öksürük krizine giren CNN Türk muhabiri, topu stüdyodakilere attı Canlı yayında öksürük krizine giren CNN Türk muhabiri, topu stüdyodakilere attı         
15:17
Üsküdar'daki Ermeni Kilisesi'nin haçını söküp kıran zanlı hakkında istenen ceza belli oldu Üsküdar'daki Ermeni Kilisesi'nin haçını söküp kıran zanlı hakkında istenen ceza belli oldu         
15:07
Fenerbahçe'den resmi Obradovic açıklaması: Ailesiyle görüşüp kararını gelecek hafta bildirecek Fenerbahçe'den resmi Obradovic açıklaması: Ailesiyle görüşüp kararını gelecek hafta bildirecek         
14:53
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı         
14:52
ABD basını Trump'a parkinson dedi, Trump'tan ayakkabılarım kösele açıklaması geldi ABD basını Trump'a parkinson dedi, Trump'tan ayakkabılarım kösele açıklaması geldi         
14:51
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı         
14:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2020 18:31:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğa harikası "Tortum Şelalesi" turizm atağına hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei