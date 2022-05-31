Doğa harikası Üçkaya Gölü göz kamaştırıyor - Son Dakika
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Doğa harikası Üçkaya Gölü göz kamaştırıyor

31.05.2022 09:57

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyündeki göl, ilkbahar mevsimi ile birlikte yeşile bürünerek güzelliği ile göz kamaştırdı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyündeki göl, ilkbahar mevsimi ile birlikte yeşile bürünerek güzelliği ile göz kamaştırdı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyünde bulunan ve Iğdır merkeze yaklaşık olarak 48 kilometre uzaklıktaki doğa harikası Üçkaya Gölü, ilkbahar mevsimi ile adeta görenleri kendine hayran bırakıyor. İçerisinde yüzen adacıkların yer aldığı, bin 500 rakımdaki göl, her mevsim ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Havadan görüntülenen göl, güzelliği ile olduğu kadar etrafındaki ağaçlar, sazlıklar ve birbirinden farklı bitki örtüsüyle ile de ilgi çekiyor. Göl ayrıca birçok kuş türüne de ev sahipliği yapıyor.

(Sebahattin Yum - İHA)

Doğa harikası Üçkaya Gölü göz kamaştırıyor
Doğa harikası Üçkaya Gölü göz kamaştırıyor
Doğa harikası Üçkaya Gölü göz kamaştırıyor
Doğa harikası Üçkaya Gölü göz kamaştırıyor

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Kaynak: İHA

İlkbahar, Tuzluca, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğa harikası Üçkaya Gölü göz kamaştırıyor - Son Dakika


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