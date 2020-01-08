Doğa harikası Yedigöller beyaz örtü ile kaplandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğa harikası Yedigöller beyaz örtü ile kaplandı - Son Dakika

Doğa harikası Yedigöller beyaz örtü ile kaplandı

6 saat önce

Bolu'da bulunan önemli turizm noktalarından Yedigöller Milli Parkı, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Doğa harikası Yedigöller beyaz örtü ile kaplandı, System.String[]

Bolu'da bulunan önemli turizm noktalarından Yedigöller Milli Parkı, kar yağışının ardından beyaza büründü.


Bolu'nun kent merkezine 44 kilometre uzaklıkta bulunan, eşsiz doğa ve manzarası ile ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Yedigöller Milli Parkı, kar yağışının ardından beyaza büründü. Yedigöller'de bulunan Nazlıgöl, Seringöl, Deringöl, Sazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Büyükgöl'de kar yağışı ile beraber kartpostallık manzaralar ortaya çıkarken, ziyaretçiler bu güzelliğin tadını doğada yürüyüş yaparak çıkardı. Parka gelen fotoğrafçılar ise bu eşsiz manzaranın fotoğraflarını çekerek anılarını ölümsüzleştirdi. Yedigöller'deki eşsiz güzelliği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü fotoğraflarla sosyal medya hesaplarında paylaştı. - BOLU

Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Juventus efsanesi Nedved, Merih Demiral'ı övdü
Beşiktaş, Cenk Tosun'u bedelsiz kiralamak için harekete geçti Roma, milli futbolcu Mert Çetin sayesinde bir kayıp çocuğa daha ulaştı Galatasaray'ın Mert Çetin için Roma'ya yaptığı teklif ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
00:37 Çubuk'ta özel halk otobüsünün çarptığı 2 kişi yaralandı - Son Dakika
00:29 Antalya çift kol nakilli yusuf oğuz'un tırnakları uzamaya başladı - Son Dakika
00:29 Ordu'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü - Son Dakika
00:28 Alman polisi tarafından öldürülen Türk'ün cenazesi Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
00:22 Alman polisi tarafından öldürülen türk'ün cenazesi türkiye'ye getirildi - Son Dakika
00:06 İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
00:00 Libya Devlet Yüksek Konseyi: Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 00:47:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğa harikası Yedigöller beyaz örtü ile kaplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]