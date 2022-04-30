Doğa harikası 'Yüzen Adalar' manzarasıyla göz kamaştırıyor - Son Dakika

Doğa harikası 'Yüzen Adalar' manzarasıyla göz kamaştırıyor
ERZURUM - Erzurum'un Tortum ilçesi Zökün Gölü'ndeki 6 yüzen ada, manzarasıyla göz kamaştırıyor. Doğa harikası olan adalar drone ile görüntülendi.
Erzurum şehir merkezine 55, Tortum ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki Zökün Gölü'nde bulunan yüzen adalar, manzarasıyla büyülüyor. Doğa harikası olan adalar ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor. Yeşille bütünleşen adalar havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA
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