Doğa harikası 'Yüzen Adalar' manzarasıyla göz kamaştırıyor - Son Dakika
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Doğa harikası 'Yüzen Adalar' manzarasıyla göz kamaştırıyor

30.04.2022 11:15

Doğa harikası 'Yüzen Adalar' manzarasıyla göz kamaştırıyor Erzurum'un Tortum ilçesi Zökün Gölü'ndeki 6 yüzen ada, manzarasıyla göz kamaştırıyor.

Doğa harikası 'Yüzen Adalar' manzarasıyla göz kamaştırıyor

ERZURUM - Erzurum'un Tortum ilçesi Zökün Gölü'ndeki 6 yüzen ada, manzarasıyla göz kamaştırıyor. Doğa harikası olan adalar drone ile görüntülendi.

Erzurum şehir merkezine 55, Tortum ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki Zökün Gölü'nde bulunan yüzen adalar, manzarasıyla büyülüyor. Doğa harikası olan adalar ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor. Yeşille bütünleşen adalar havadan görüntülendi.

Doğa harikası 'Yüzen Adalar' manzarasıyla göz kamaştırıyor
Doğa harikası 'Yüzen Adalar' manzarasıyla göz kamaştırıyor
Doğa harikası 'Yüzen Adalar' manzarasıyla göz kamaştırıyor
Doğa harikası 'Yüzen Adalar' manzarasıyla göz kamaştırıyor

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Erzurum, Tortum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Doğa harikası 'Yüzen Adalar' manzarasıyla göz kamaştırıyor - Son Dakika


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