- Doğa harikası 'Yüzen Adalar' ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika

Hazırlanan projeyle bölgeye restoran, seyir terası, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları ve çevre düzenlemesi yapılması planlanıyor.

Öte yandan Erzurum Valiliği , Büyükşehir Belediyesi, Tortum Kaymakamlığı ve Tortum Belediyesi'nin ortaklaşa yapacağı çalışmayla 6 yüzen adanın turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Erzurum şehir merkezine 55, Tortum ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki Zökün Gölü'nde bulunan yüzen adalar Türkiye geneli koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan ayında boş kaldı. Doğa harikası olan yüzen adalar ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.

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