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Doğa için pedal çevirecekler - Son Dakika

Doğa için pedal çevirecekler

28.07.2021 11:20
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Turistik öneme sahip mekânlarda pedal çevirecek olan bisikletçiler, Kandıra'nın doğal güzelliklerine dikkat çekerken aynı zamanda plajlarda temizlik yaparak farkındalık yaratacak.

Doğal güzellikleri, mavi bayraklı plajları ve güler yüzlü insanları ile tanınan turizmin gözdesi Kandıra, bisiklet tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor. Bu yıl ilk kez Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 29 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali'nde bisikletliler Kandıra'nın doğal turistik öneme sahip mekanlarını tanıtmak için pedal çevirecek. 4 gün sürecek festival Kerpe'den başlayacak. Festival için Bağırganlı, Cebeci, Sardala Koyu, Akçakoca Bey Mezarı, Babatepe, Pembe Kayalar gibi tarihi ve doğal güzelliklerinin yer aldığı rotalarda pedal çevrilecek. Ayrıca sosyal sorumluluk kapsamında farkındalık oluşturmak için plajlarda temizlik çalışmaları yapılacak.

KONTENJANLI KATILIM VE ÇADIRLI KONAKLAMA OLACAK

Pandemi süreci göz önünde bulundurularak düzenlenecek olan festivale kontenjanlı katılım gerçekleştiriliyor. Festival süresince düzenli ateş ölçümleri, hijyen uygulamaları ve sık sık denetimler gerçekleştirilecek. Hijyen istasyonlarının kurulacağı alanda katılımcıların sosyal mesafeye uygun olarak çadırlarını kurmaları ve konaklamaları sağlanacak.

"BİSİKLET MUTLU BİR ŞEHRİN ANAHTARIDIR"

Pandemi süreci nedeniyle 250 bisikletçinin katılım sağlayacağı festivalde, katılımcılar için ihtiyaç olabilecek tüm imkanlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Toplamda 128 kilometrenin kat edileceği Kandıra'da, birinci gün Kerpe Kayalıklarına akşam sürüşü, ikinci gün Kerpe-Cebeci-Babalı- Pembe Kayalar, üçüncü gün Ömerağzı- Sarısu-Babaköy-Bağırganlı son gün ise Kerpe-Babatepe-Akçakoca Bey Mezarı-Kerpe güzergahlarında pedal çevrilecek. 4 günlük festivalin sonunda Kocaeli'nin incisi Kandıra, pedallar ile keşfedilmiş olacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ŞEHİR İÇİN KOBİS'İN ÖNEMİ VURGULANACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hem ulaşım hem de sağlık açısından birçok faydası bulunan bisikletin yaygınlaşması için önemli projeleri hayata geçirdi. Bunun başında 2014 yılından bu yana faaliyette olan KOBİS geliyor. Festival katılımcıları için tamir istasyonu kuracak ve organizasyona teknik destek verecek olan KOBİS'in yanı sıra Kocaeli coğrafyasında oluşturulan doğal bisiklet parkurları ya da bir başka deyişle dağ bisikleti parkurları haritalandırılarak bisiklet sevenlerin hizmetine sunuldu.

FESTİVALİN MOTTOSU 'MUTLULUĞA PEDAL ÇEVİR'

29 Temmuz 1 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali'ne katılacak 250 bisikletçi, mutluluk için pedal çevirecek. Kocaeli'nin incisi Kandıra'yı doyasıya keşfedecek olan bisikletçiler hem deniz, hem kıyı hem de doğa turizmi ile Kocaeli'nin tanıtılmasında büyük bir rol oynayacak.

DOĞA TURİZM PARKURLARI MARKALANACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli'nin gizli kalmış güzelliklerini gün yüzüne çıkarmak için büyük bir gayret gösteriyor. Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü tarafından belirlenen yürüyüş güzergahları, tabelalandırılarak doğa ve spor tutkunlarının hizmetine sunuluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu yıl itibariyle 2 bin 500 kilometreden fazla uzunluğa sahip doğa turizmi parkurlarında, yürüyüş, bisiklet, kanyon geçişi ve kamp yapma imkanı sunuyor.

EN UZUN DOĞA YÜRÜYÜŞ PARKURLARI BURADA

Mevcut parkurlar da göz önüne alındığında Kocaeli, Türkiye'nin en uzun doğa yürüyüş parkurlarına sahip İl olma özelliğini taşıyor. Kandıra ilçesinin kıyı kesiminde 80 kilometre boyunca uzanan 'Zambak Yolu' rotasında, 4 mevsim doğa yürüyüşüne elverişli parkur oluşturuldu. Sakarya sınırında bulunan tarihi öneme sahip Babalı Koyu'ndan başlayan rota; endemik Kum Zambakları'na ev sahipliği yapan Uzunkum Tabiat Parkı, Cebeci Plajı, antikçağlardan beri taş ocağı olarak kullanılan Pembe Kayalar, Kefken, Kerpe, Sarısu, Seyrek ve Doğa harikası Sardala koyunu takip ederek İstanbul'un Ağva sınırında sona eriyor.

BAŞVURU VE KAYIT WEB SİTESİ ÜZERİNDEN

29 Temmuz 1 Ağustos arasında yapılacak festival için kayıtlar www.kocaeliturizmvebisikletfestivali.com üzerinden alındı. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali; Kocaeli Bisiklet Platformu çatısı altındaki Kocaeli Bisiklet Ve Doğa Sporları Kulübü Derneği, Performans Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Derneği, Bisikletliler Derneği Kocaeli Temsilciliği, Gebze Koş, Yüz, Sür Spor Kulübü, Kocaeli Bisiklet İl Temsilciliği ve Kandıra Belediyesi paydaşlığında gerçekleştirilecek.

Doğa için pedal çevirecekler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Bisiklet, Kocaeli, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Doğa için pedal çevirecekler - Son Dakika


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