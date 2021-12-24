Doğa içindeki tesisleriyle ünlü Yuvacık yılbaşına hazır - Son Dakika

Doğal güzelliği, ormanlık alanları ve zengin su kaynaklarıyla turistlerin ilgisini çeken Kocaeli'deki Yuvacık'ta bulunan tesislerde yılbaşı hazırlıkları tamamlandı.

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta yer alan Başiskele ilçesindeki Yuvacık, doğal güzelliği, temiz havasıyla dört mevsim yerli ve yabancı binlerce tatilciyi ağırlıyor.

Başiskele ilçesindeki iki büyük derenin birleştiği vadide inşa edilen Yuvacık Barajı, bölgedeki derelerin kenarlarında bulunan tesislerle doğaseverlerin tercihi haline geliyor.

Kar yağışının etkili olduğu bölgedeki 950 rakımlı Aytepe mevkisinde de yeni yıla kızak yaparak girecek turistler için gerekli hazırlıklar tamamlandı.

Kar kalınlığının 70 santimetreye ulaştığı bölgedeki tesisler, yılbaşı öncesi artan rezervasyonlarla büyük oranda doldu. Tüm eksiklerin giderildiği Yuvacık, yeni yıla doğa içinde girmek isteyenlere unutulmaz tatil fırsatı sunacak.

"Rezervasyonlarımız yüzde 80 doldu"

İşletmeci Sedat Karaaslan, tesislerinde misafirler için doğayla iç içe birçok etkinlik olduğunu, ihtiyacı karşılayacak şekilde konaklamanın da yapılabildiğini kaydetti.

Yuvacık'ın doğasıyla insanlara ayrı huzur yaşattığına işaret eden Karaaslan, İstanbul'a yakın olmasıyla her geçen gün daha da tercih edildiğini anlattı.

Buradaki doğayı güzel değerlendirip insanlara en güzel şekilde hizmet sunmanın derdinde olduklarını vurgulayan Karaaslan, "Misafirlerin yılbaşına bungalov evlerde sakin ve güzel şekilde girmelerini sağlamak istiyoruz. Rezervasyonlarımız yüzde 80 doldu. Konaklamak isteyen misafirlerimize hizmet edeceğiz. Canlı müzik eşliğinde insanlar sakin şekilde yılbaşına girmek istiyorsa Yuvacık'ı tercih edebilirler." diye konuştu.

Karaaslan, bölgede birçok konaklama tesisinin olduğunu belirterek, Yuvacık'ın her zaman ziyaretçilerini ağırlamak için hazır olduğunu dile getirdi.

Yabancı turistlerin de buraya ilgi duyduğuna değinen Karaaslan, "Aytepe'de şu an 70 santimetre kar mevcut. Bu sene kar güzel. Burada 100 metre uzunluğunda kızak pisti, konaklama tesisi ve restoran var. Bölgede konaklayan misafirler, Aytepe'de kızak yapabilecekler. Misafirler Aytepe'de, kartopu savaşları, karda yürüyüş, aktivite sonrası kestane, patlamış mısır ve barbekü lezzetleriyle unutulmaz kış keyfi yaşayabiliyorlar. Zipline gibi etkinliklerle misafirler doğada eğlenebilecek. Yuvacık, doğa yürüyüş parkurlarının olduğu bir bölge. Bu anlamda da bölge çok tercih ediliyor. Sadece bizim tesislerimizde yazın ayda 10 bin misafirimizi ağırlıyoruz." dedi.