Doğa ile içiçe birgün - Son Dakika

Son olarak Eskişehir Kent Ormanı'nda doğa ile iç içe bir gün geçiren gençler, yaptıkları yürüyüş ile fiziksel aktivitelerde yer almanın mutluluğunu yaşadılar.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi zihinsel engeli bireyleri sosyal hayata katmaya devam ediyor. Merkez içinde verilen eğitimlerin yanı sıra merkezden faydalanan engelli bireyleri kent ormanında yürüyüşe götüren merkez yetkilileri, geziler sayesinde sosyal hayata karışan engelli bireylerde gözle görülür değişikler olduğunu ifade ettiler. Yürüyüş sırasında kaplumbağa denk gelen özel bireyler onu sevdikten sonra tekrar kaplumbağayı doğal ortamına bıraktılar.