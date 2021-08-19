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Doğa, inadına "Ben varım" dedi! 50 bin hektardan fazla alanın yandığı Manavgat'tan çok güzel görüntüler - Son Dakika

Doğa, inadına "Ben varım" dedi! 50 bin hektardan fazla alanın yandığı Manavgat'tan çok güzel görüntüler

19.08.2021 17:49
Doğa, inadına

Günler süren yangınlar nedeniyle 50 bin hektardan fazla alanın yandığı Antalya'nın Manavgat ilçesinden çok güzel haber geldi. Büyük bir alanın kül olduğu ormanda Akdeniz'e özgü maki türü, mavi-mor renklerde çiçek açan 'hayıt' isimli bitkiler yeniden yeşerdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınları, Türkiye'yi yasa boğmuş ve günler süren çalışmaların ardından güçlükle kontrol altına alınmıştı. Vatandaşların evleri ve 50 bin hektardan fazla ormanlık alanın yandığı bölgeden sevindiren haber de geldi. Akdeniz'e özgü maki türü, mavi-mor renklerde çiçek açan 'hayıt' isimli bitkiler yeniden filizlendi.

DOĞA KENDİNİ YENİLEMEYE BAŞLADI

Türkiye'de en büyük orman yangın olarak kayıtlara geçen Manavgat yangını, toplamda 75 bin hektarda etkili oldu. Yerleşim yerleri ve tarım alanları haricinde 50 bin hektarı aşkın orman yok oldu. Bir taraftan yangından etkilenen yerleşim yerleri, diğer taraftan da bölgenin yeniden ağaçlandırılması için çalışmalar yürütülürken, ormanın doğal olarak kendini yenilemesiyle ilgili, bölgeden ilk sevindirici haber de geldi.

Doğa, inadına 'Ben varım' dedi! 50 bin hektardan fazla alanın yandığı Manavgat'tan çok güzel haber

YENİDEN FİLİZLENDİLER

Kuş ve doğa gözlemcisi Gökçe Coşkun, Manavgat'ta yanan ormanlarda incelemelerde bulundu. Coşkun, Beydiğin bölgesinde yanan alanlarda yeni filizlenmiş 'hayıt' isimli bitkileri görüntüledi. Ormanla birlikte bölgede makiliklerin de yandığını belirten Coşkun, "Maki bitkisi olan hayıt onlardan biri. Köklerinden yeniden yükselmeye başlamış. Mavi ve mor renklerde, aralıklarla beyaz da bulunan çiçekler açar ve oldukça güzel kokarlar. Yangın söndürüldükten sonraki bir haftalık süreçte yanan alanlarda ilk filizlenen hayıt çiçekleri oldu diyebiliriz" diye konuştu.

"YUSUFÇUKLAR ÇOK FAZLA"

Bölgedeki gözlemlerini de anlatan Coşkun, yangın çok geniş alanı etkilediği için habitat kayıplarının çok fazla olduğunu kaydetti. Yanan alanlarda sinek istilasının çok yoğun olduğunu ifade eden Coşkun, "Alana diğer böcekler de akın etmeye başlamış. Çekirge, karınca, yusufçuk gibi türlerden çokça gördüm. Orman içinde çokça yusufçukla karşılaştım. Yanmış dal ve ağaçlara konuyorlardı" dedi.

Doğa, inadına 'Ben varım' dedi! 50 bin hektardan fazla alanın yandığı Manavgat'tan çok güzel haber

"YIRTICI KUŞLAR AKIN EDEBİLİYOR"

Yanan alanlardaki kuşlarla ilgili de bilgi veren Coşkun, "Az sayıda kırlangıçlar uçuyor. Değişik bölgelerde 25 büyük baştankara saydım. Zeminde dolaşıp böcekleri yiyorlardı. Yanan ağaç dallarında ötleğenlere de denk geldim. Yangın sınırında alakarga ve alaca ağaçkakanlar dolaşıyordu. Yangının batı kısmı Beydiğin mevkisinde 6 kuzgun ve 1 şahin, diğer alanlarda ise 3 şahin ve 1 kerkenez gördüm. Yangın sonrası kaynaklarda belirtildiği gibi alanlara yırtıcı kuşlar akın edebiliyor. Şahin tam yanan kısımların üzerinde dolanıyor, ara ara dalışa geçiyordu. Kuzgunlar birçok yerde birden fazla leşe saldırıyordu" ifadelerini kullandı.

Doğa, inadına 'Ben varım' dedi! 50 bin hektardan fazla alanın yandığı Manavgat'tan çok güzel haber

"BEKLEDİĞİMDEN DAHA AZ YABAN HAYVAN ETKİLENMİŞ"

Yer yer küçük bitki filizlerinin çıktığını da gözlemleyen Coşkun, şöyle konuştu: "Bunlara yangın sonrası toprağın ilk umutları diyebiliriz. Yangın belirli bölgelerde yüksek sıcaklıklara ulaştığı için ağaç iskeleti bile bırakmamış. Ancak bazı bölgelerde iğne yaprakları üzerinde bulunan yerler var. Kısmi ağaçsız bölgeler sayesinde ise orman içinde yangından etkilenmemiş alanlar kalmış. Genel anlamda beklediğimden daha az yaban hayvan yangından direkt etkilenmiş. Ancak bu yangının dolaylı etkileriyle birçok olumsuz sonuç ortaya çıkabilir. Bunlardan en önemlisi bölgede can çekişen küçük akarsulardaki suyun kirlenmesi. Akarsu diyorum ama ne yazık ki akan sulardan pek eser yok bölgede. Hepsi ıslah edilmiş veya kum, mermer ocağı tarafından yok edilmiş.

Doğa, inadına 'Ben varım' dedi! 50 bin hektardan fazla alanın yandığı Manavgat'tan çok güzel haber

"ATILAN PET ŞİŞELER YENİLENEMEZ"

Restorasyonu kuşların yapması önerisinde de bulunan Coşkun, "Yanmış ağaç ve çalıları yangından sonra kuşlar tünek olarak kullanır. Dışkılarıyla bu bölgelere tohum taşırlar. Bu şekilde yanmış bu bölgelerde tekrardan bitki örtüsü şekillenmeye başlar. Unutmayalım, ormana ve doğaya en iyi yapacağımız şey, onu kirletmemek. Başta çöpleri ve molozların bu alanlara atılmasına engel olmamız lazım. Yanan ormanlar kendini yeniler ama atılan pet şişeyi gidip çöpe atamaz" diye konuştu.

"ALAGEYİKLER UMARIM GÜVENDEDİR"

2020 yılında Beydiğin bölgesine salınan 15 erkek alageyikle ilgili, büyük bir alan olmasına rağmen, yürüyerek ve 2 saate yakın dronla tarama yaptığını anlatan Coşkun, "Herhangi bir alageyik leşine rastlamadım. Üzerlerinde verici olan bu alageyikler umarım güvendedir. İkinci olarak merak ettiğim tür ise Oymapınar bölgesinde yuvası olan balık baykuşu. Giriş kapalı olması ve yaşadığı yere ancak tekneyle gidileceğinden ulaşmam mümkün olmadı. Ancak alanın komple yanmış olması beni epey üzdü. Diğer üreme alanlarını ziyaret ettim, bir sıkıntı yok. Orman içinde en fazla yaşamını yitirmiş kaplumbağalar ve Eynif Ovası'na yakın yüksek kesimlerde bir sincapla karşılaştım. Ancak alan çok geniş olduğu için 12 saatlik taramam bile yeterli olmadı" dedi.

Doğa, inadına Ben varım dedi! 50 bin hektardan fazla alanın yandığı Manavgat'tan çok güzel görüntüler
Doğa, inadına Ben varım dedi! 50 bin hektardan fazla alanın yandığı Manavgat'tan çok güzel görüntüler
Doğa, inadına Ben varım dedi! 50 bin hektardan fazla alanın yandığı Manavgat'tan çok güzel görüntüler
Doğa, inadına Ben varım dedi! 50 bin hektardan fazla alanın yandığı Manavgat'tan çok güzel görüntüler
Doğa, inadına Ben varım dedi! 50 bin hektardan fazla alanın yandığı Manavgat'tan çok güzel görüntüler

Manavgat, Akdeniz, Antalya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Doğa, inadına 'Ben varım' dedi! 50 bin hektardan fazla alanın yandığı Manavgat'tan çok güzel görüntüler - Son Dakika


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