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Doğa kampına yoğun ilgi

15 dakika önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından 3.'sü düzenlenen "Doğa Seni Çağırıyor" kampına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından 3.'sü düzenlenen "Doğa Seni Çağırıyor" kampına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sarımsaklı Barajı'nda yapılan doğa kamplarına her hafta yaklaşık 250 aile katılıyor.
Kamplar, anne babaların çocukları ile verimli bir şekilde vakit geçirebileceği onlarca etkinliği bünyesinde barındırıyor.
Cumartesi öğleden sonra başlayan kamp programına, katılımcılar servisler veya kendi araçları ile ulaşırken, katılımcıların çadırdan, uyku tulumuna, yemekten gece çorbasına, fiziksel etkinliklerden kamp müziğine kadar birçok ihtiyaçları Spor A.Ş. tarafından sağlanıyor.
Katılımcılar, onlarca etkinlik, yarışma ve parkurun tadını çıkarırken, pazar günü erken saatlerde başlayan doğa yürüyüşü, sabah sporu ve kahvaltı programının ardından kamp programı sona eriyor.
Katılan ailelerin ve özellikle çocukların keyifli vakit geçirdiği kamplar her hafta 250 aile ile yapılıyor.
Kampa katılmak isteyenler www.sporaskayseri.com adresinden kayıtlarını yaptırabiliyorlar.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:14 Kaynak: AA
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