Doğa kampıyla fazla kilolarından kurtuldular

Fazla kilolarından kurtulmak için çeşitli yöntemler deneyen ve yolları Kocaeli'deki doğa sporları kampı ve sağlıklı yaşam merkezinde kesişen 7 kişi, yaklaşık 3 ayda toplam 284 kilo vermenin mutluluğunu yaşıyor.

Başiskele ilçesinde 300 dönüm orman arazisine kurulu doğa sporları kampı ve sağlıklı yaşam merkezinin işletmecisi olan Obeziteyle Mücadele Dernek Başkanı Halil Kargulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimyasal ürün kullanmadan, doğal yöntemle kişinin alın teri ve emeğiyle hak ederek kilo vermesini sağladıklarını söyledi.

Doktor kontrolünde ve antrenmanlarla insanların potansiyellerini keşfetmesini sağlıyoruz." diyen Kargulu, şöyle devam etti:

"Sağlıklı ve dengeli beslenmeyi sporla yaşam biçimi haline getiriyoruz. Burada 24 saat onlarla kalıp doğa sporları, yürüyüşler yapıp, doğanın iyileştirici gücünden faydalanıp, doğal beslenip, günlük rekreatif faaliyetlerle insanların hayatlarını renklendirerek potansiyellerini bulmak adına bir süreç yaşatıyoruz. Kampımızda 52 arkadaşımız var, hedefe yaklaşan 7'si gitmeye hazır. Ortalama 2,5 aylık süreçte, yaklaşık 40,6 kilo ortalamayla kilo verdiler. Arkadaşlarımız günde ortalama 470 gram yağ yakarak aylık 14,2 kilo verdi. Geldiklerinde 1 ton 35 kiloyken 751 kiloya kadar indiler. Bir kısmının süreci devam ediyor, bir kısmı birkaç gün içinde kamptan ayrılacak. Yöntemimiz; gelişerek değişim. İnsanın düşünceleriyle bedenini etkileme sanatı diyebiliriz. Öncelikle hedef belirliyoruz, o hedefe gidebilecek düşünsel altyapıyı tamamlıyoruz."

Kargulu, kampa gelenlerin doğayla uyumlu olmasını tercih ettiklerini, spor yapabileceklerine dair doktor onayı aldıklarını, kişinin kapasitesine göre aktiviteler belirlediklerini vurguladı.

Mühendislik öğrencisinin hedefi 100 kilo vermek

Kampa 192 kiloyla dahil olan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencisi 24 yaşındaki Hakan Demirel, neredeyse yürüyemeyecek duruma gelmesinin ardından cerrahi müdahaleye gerek kalmadan kalıcı zayıflama yöntemleri araştırdığını dile getirdi.

Kocaeli'deki doğa sporları kampı ve sağlıklı yaşam merkezini bulmasıyla yaşama adeta yeniden tutunduğunu vurgulayan Demirel, "Buraya geldiğimizde iç parkurda bir tur atamıyor, yürüyemiyordum, 192 kilo belime baskı yapıyordu. Burada 70 günlük süreçte attığım 40 kilodan sonra koşmaya başladım." diye konuştu.

Demirel, 3 aylık kamp döneminin ardından okul başlayınca Aydın'a dönmeyi planladığını anlatarak, sonrasında bu işi bırakmaması gerektiğine karar verdiğini, hedefine koyduğu 100 kiloyu verene kadar kampa devam edeceğini kaydetti.

Kampa ilk geldiğinde uyum konusunda endişeleri olduğunu dile getiren Demirel, şöyle konuştu:

"Burada hocalar, arkadaşlar, herkesi çok sıcak karşılıyor. Karşılama insana öz güven veriyor. Bir şeyleri gerçekleştirmek istiyorsun. Rekreaktif etkinlikler sayesinde sıkılmıyoruz. Aç kalmak gibi bir durumla karşılaşmadım. Spordan çıkıp kahvaltımızı yapıyoruz, sonrasında çeşitli oyunlar oynuyoruz.

Ameliyatla zayıflama seçeneğim vardı. 24 yaşındayım, ameliyat olsam hayatta hep bir eksik kalacaktım. İnsan sosyal varlıktır, arkadaşlarımla dışarı çıkıp eğleneceğim... Hep bir sınırlama içinde olmaktansa burada emek vererek zayıflamak daha doğru. Verdiğimiz emeğin karşılığında kiloları geri almak daha zor. Bu yüzden ameliyatı düşünmedim, buraya gelip kalıcı zayıflama adına bir şeyler yapmak istedim."

"Burada başardığımı gördüm"

Almanya'da hemşirelik yapan 25 yaşındaki Şehri Akgün, 125 kiloyla başladığı kampta 120 günde 45 kilogram vererek, 70 kilo olma hedefine yaklaştı.

Akgün, kilo vermek için daha önce birçok yöntem denemesine rağmen sonuç alamadığını belirterek, "Zayıflatıcı çaylar, spor salonları, denemediğimiz yöntem kalmadı ama bir çıkmaz yola giriyorsun, zayıflamaya çalıştıkça kilon artıyor. Almanya'da her şeyi denedim, yürüyemez duruma geldim. Buraya ilk geldiğimde koşu bandında 10 dakika güçlükle yürüdüm. Burada başardığımı gördüm. Buradaki eğitimlerde, şimdiye kadar neyi doğru, neyi yanlış yaptığımızı anlatıyorlar. Tartıya çıkınca sadece sen değil, buradaki herkes seviniyor. Burada motivasyon kaynağı efsane. Hayatım değişti diyebilirim. Karakterim değişti, vücudum zaten değişti." diye konuştu.

"Denediğim şeyler üzerime olunca çok mutlu oluyorum"

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Büşra Karadeniz ise 100 günde 37 kilo vererek 82 kiloya düştü.

Karadeniz, kampa gelmeden önce zayıflamak için birçok yöntem denediğini aktararak, şunları kaydetti:

"Hiçbiri işe yaramadı. Son çare olarak ameliyatı düşünmüştüm. Sonrasında kampın varlığından haberdar oldum. Açıkçası çok inancım yoktu. Buraya geldikten sonra sporla tanıştım, önceden spor yapan biri değildim. Eğitimlerle nasıl beslenmem gerektiğini öğrendim. Burada yeme zevkini de yememe zevkini de yaşadım. Hataylıyım, zengin bir mutfağımız var. Yeri geldi Hatay mutfağından çok yediğim zamanlar oldu ama arkasından arınmayı, yememe zevkini de yaşadım."

Küçüklüğünden beri kilolu olduğunu dile getiren Karadeniz, bu durumun sosyal ortamlarda kendisini olumsuz etkilediğini söyledi.

Karadeniz, önceleri bedenine uygun kıyafet bulmakta zorlandığını anlatarak, "Bunların çöküntüsünü yaşayarak buraya geldim. Burada geçirdiğim süreçten sonra mağazaya gittiğimde istediğim bir şeyi denediğimde üzerime olduğunu görünce çok mutlu oluyorum. Çok değiştim, ailem de bunu söylüyor. İnsanlarla konuşmaya çekinmiyorum, hakkımda ne düşünürler, ne yorum yaparlar, bunları umursamıyorum artık. Gerçekten gelişerek değiştim burada." ifadelerini kullandı.