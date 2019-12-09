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Doğa Koleji'nden devir ve ödemelerle ilgili açıklama
6 saat önce
Doğa Koleji, alıcı kurumla yapılan görüşmelerin devam ettiği ve devir işlemlerinin gerçekleşmesinin ardından çalışanların geciken ödemelerinin yapılacağını duyurdu.
Doğa Koleji, alıcı kurumla yapılan görüşmelerin devam ettiği ve devir işlemlerinin gerçekleşmesinin ardından çalışanların geciken ödemelerinin yapılacağını duyurdu.
Bir süredir ekonomik sıkıntılarıyla gündeme gelen Doğa Koleji'nde maaşlarını alamayan öğretmenlerin dersleri boykot ettiği belirtiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:14
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