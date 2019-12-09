Son Dakika Haberleri: Doğa Koleji'nden devir ve ödemelerle ilgili açıklama
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Doğa Koleji'nden devir ve ödemelerle ilgili açıklama

6 saat önce

Doğa Koleji, alıcı kurumla yapılan görüşmelerin devam ettiği ve devir işlemlerinin gerçekleşmesinin ardından çalışanların geciken ödemelerinin yapılacağını duyurdu.

Doğa Koleji'nden devir ve ödemelerle ilgili açıklama, System.String[]

Doğa Koleji, alıcı kurumla yapılan görüşmelerin devam ettiği ve devir işlemlerinin gerçekleşmesinin ardından çalışanların geciken ödemelerinin yapılacağını duyurdu.


Bir süredir ekonomik sıkıntılarıyla gündeme gelen Doğa Koleji'nde maaşlarını alamayan öğretmenlerin dersleri boykot ettiği belirtiliyor.

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Doğa Koleji, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:14 
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