Doğa Koleji'nden devir ve ödemelerle ilgili açıklama

Doğa Koleji, alıcı kurumla yapılan görüşmelerin devam ettiği ve devir işlemlerinin gerçekleşmesinin ardından çalışanların geciken ödemelerinin yapılacağını duyurdu.



Bir süredir ekonomik sıkıntılarıyla gündeme gelen Doğa Koleji'nde maaşlarını alamayan öğretmenlerin dersleri boykot ettiği belirtiliyor.