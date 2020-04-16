Doğa Koleji'nden onlıne kariyer günleri - Son Dakika

Doğa Koleji'nden onlıne kariyer günleri

İTÜ ETA Vakfı'nın kuruluşu Doğa Koleji, lise kademesindeki öğrencilerinin geleceklerini planlarken doğru adımlar atması için uzaktan eğitim sürecinde online buluşmalar düzenliyor.

İTÜ ETA Vakfı'nın kuruluşu Doğa Koleji, lise kademesindeki öğrencilerinin geleceklerini planlarken doğru adımlar atması için uzaktan eğitim sürecinde online buluşmalar düzenliyor.

Doğa Koleji öğrencileri, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ile Online Kariyer Günlerinde buluşacak. Rektör Prof. Dr. Mehmet Karaca, canlı yayında Doğa'nın çalışkan arılarının sorularını yanıtlayarak kariyer hedeflerine ışık tutacak.

17 Nisan Cuma günü saat 17.00'de gerçekleşecek canlı yayın öncesinde öğrenciler sorularını, dogakoleji.k12.tr/kariyer-gunleri/soru-sorlinkinden Rektör Prof. Dr. Mehmet Karaca'ya ulaştırabilecek. Canlı yayın, Doğa Koleji resmi sosyal medya hesaplarından ve web sitesinden izlenebilecek.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Karaca interaktif sohbette kendi kariyer yolculuğundan geleceğin iş dünyasındaki önemli beklentilere kadar birçok konuda gençlerin sorularını yanıtlayacak, daha verimli bir kariyer için ipuçları verecek. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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