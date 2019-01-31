Son Dakika Haberleri: Doğa Koleji'nden Salon Okçuluk Dünya Kupası'nda Büyük Başarı

Doğa Koleji'nden Salon Okçuluk Dünya Kupası'nda Büyük Başarı

2 saat önce

Fransa'da düzenlenen Salon Okçuluk Dünya Kupası'nda Doğa Koleji öğrencisi Rüya Selan, Yıldız Bayanlar kategorisinde Dünya Üçüncüsü, 2006 Doğumlu Sporcular kategorisinde ise Dünya Birincisi oldu.

Doğa Koleji'nden Salon Okçuluk Dünya Kupası'nda Büyük Başarı, System.String[]
Fransa'da düzenlenen Salon Okçuluk Dünya Kupası'nda Doğa Koleji öğrencisi Rüya Selan, Yıldız Bayanlar kategorisinde Dünya Üçüncüsü, 2006 Doğumlu Sporcular kategorisinde ise Dünya Birincisi oldu.

18-20 Ocak tarihlerinde Fransa'nın Nimes kentinde düzenlenen Salon Okçuluk Dünya Kupası'nda başarılı sonuçlar alan Doğa Koleji öğrencisi Türkiye'ye kupa kazandırdı. Bayrampaşa-2 Kampüsü 7. sınıf öğrencisi Rüya Selan, Yıldız Bayanlar kategorisinde Dünya Üçüncüsü, 2006 Doğumlu Sporcular kategorisinde ise Dünya Birincisi oldu. Selan, 26 Ocak tarihinde düzenlenen İstanbul Kapalı Salon Şampiyonası'nda, Klasik Yay 13-14 Yaş Minik Bayan kategorisinde de 3.'lük elde etti.

Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, "Okulumuzun antrenörleri ve öğretmenleri, öğrencimizin okçuluk branşında büyük yeteneği olduğunu fark etti. Disiplinli bir hazırlık süreci sonunda öğrencimizde başarının çok çalışarak elde edildiği duygusu gelişince, derslerine olan ilgisi de arttı. Genç sporcumuz hem Ata sporumuz okçulukta hem de akademik alanda başarıyı yakaladı" dedi.

Sporcu genç nesiller yetişmesi için ailelere büyük görevler düştüğünü belirten Lüle, "Ailenin doğru yönlendirmelerde bulunması önem taşıyor. Ailesinin desteğini alan çocuk özgüven kazanıyor, disiplinli ve azimli bir çalışma süreci başarıyı getiriyor" şeklinde konuştu.

Sportif faaliyetleriyle uluslararası dereceler elde eden Doğa Koleji, dünya şampiyonalarında birçok kez altın madalya almaya hak kazandı. Arjantin'in Rosario kentinde düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Makaralı Yay Yıldız Karışık Milli Takımı'nda, Doğa Koleji Bahçelievler Kampüsü 12. sınıf öğrencisi Dilara Sevindik de yer almıştı. Meksika'yı 4 sayı farkla yenen takım, dünya şampiyonluğu elde ederken altın madalyanın da sahibi olmuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:36 Kaynak: İHA

Spor
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