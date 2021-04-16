Doğa Koleji öğrencileri Teknofest yarışmasında finalist oldu - Son Dakika

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Acıbadem Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest yarışmasında "Uluslararası Serbest Görev ve Liseler Arası İnsansız Hava Aracı" kategorisinde finalist oldu.

İTÜ ETA Vakfı açıklamasına göre, orman yangınlarına anında müdahale için otonom döner kanat projesi geliştiren öğrenciler, Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'te yarışacaklar.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest 2021'e 35 kategoride 39 bin 684 takım başvuruda bulundu.

Teknofest; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda önemli rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla 21-26 Eylül 2021'de Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek.

Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması'nda ulusal ve uluslararası lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri, İHA teknolojileri ile belirledikleri bir görevi gerçekleştirecek.

Görevler, takımlar tarafından belirlenerek yarışma alanında uygulanacak. Uçuşlar manuel ya da otonom olarak gerçekleştirilecek. Teknofest finallerini başarıyla tamamlayarak birinci olan proje, 50 bin TL ödül alacak.

Orman yangınlarına hızlı müdahale

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Acıbadem Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Berra Avcılar, Nehir Naz Tabaş, Deniz Çelik, Hikmet Deniz Yıldız, Sarp Doruk Şahin, Nil Öztürk ve Zeynep Sude Üstün'ü Uluslararası Serbest Görev İHA kategorisinde finale taşıyan proje "Doğa Free Spirit" oldu.

Fizik Öğretmeni Merve Pınar'ın danışmanlığında projelerini geliştiren öğrenciler, sosyal sorumluluk bilinciyle çalışmalara başladı. Orman yangınlarına anında müdahale için otonom döner kanat projesi geliştirdiler.

Doğa Free Spirit Takım Kaptanı Berra Avcılar, "Dünya çapında orman yangınlarıyla mücadele ediliyor. Yangınların hızlı şekilde yayılmasını önlemek için hızlı müdahale teknikleri çok önemli. Ülkemiz, orman yangınlarının sıklıkla görüldüğü Akdeniz iklim kuşağında bulunuyor. Orman yangınlarının yayılmasındaki en önemli faktör örtü yangınları. Bizim amacımız da örtü yangınlarına hızlı ve etkili şekilde müdahale etmek." değerlendirmesini yaptı.

Liseler Arası İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışmasında ise takımlardan iki farklı uçuş görevini yerine getirmeleri bekleniyor. İlk görevde takımların uçaklarının manevra kabiliyetleri test edilirken ikinci görevde takımlar belirli ağırlıktaki yükü önceden belirlenmiş bir alana bırakacaklar.

Kavramsal Tasarım Raporu, Detaylı Tasarım Raporu ve Uçuş Videosu aşamaları üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Acıbadem Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Ozan Aybek, İzgi Akarca, Yalçın Alpay Özdemir, Bartu Aksu, Doğa Başeğmez, Enes Karaca, Ece Akbudak ve Azra Yılmaz'ın geliştirdiği "Doğa'nın Kanatları" projesi Teknofest Liseler Arası İnsansız Hava Araçları (İHA) kategorisinde yarışacak.

"Öğrencilerimiz hayallerini gerçekleştirmek için her yıl teknoloji yarışmalarına katılıyor"

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, "Öğrencilerimiz hayallerini gerçekleştirmek için her yıl çeşitli disiplin ve kategorilerde gerçekleşen teknoloji yarışmalarına katılıyor ve binlerce öğrenciyle yarışıyorlar. Geliştirdikleri projelerle jüri üyeleri tarafından takdir görerek Teknofest finalleri için hazırlık desteği almaya hak kazanan öğrencilerimiz; içinde üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 111 takım arasına girmeyi başardı. Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.